Dan Brown nebo Jane Goodallová .Virtuální fórum Meltingpot láká na více než sto řečníků

„Velmi nám chyběla možnost uspořádat živé Meltingpot fórum jako součást Colours of Ostrava. Uvědomili jsme si, že nám online prostředí umožňuje propojení hostů, jaké by bylo u normální akce nemožné. Rozhodli jsme se propojit nejen naše hvězdy minulých ročníků, ale také najít mnoho nových, které nám mají co říci,” vysvětluje Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava a kurátorka fóra Meltingpot.

„Zaměřili jsme se na to, co cítíme, že je nejdůležitější - regenerace civilizace. Chceme hledat recepty, jak celou situaci zvládat lépe, jak se inspirovat a jak najít nové podnětné myšlenky pro každého z nás,” dodává.



Pozvání přijali například spisovatelé Dan Brown, Tuvia Tenebom, Laurent Binet nebo Orhan Pamuk. Dále promluví třeba legenda v oblasti práv zvířat a životního prostředí Jane Goodall, futuristický mnich Bruno Marion, pastor a komik Mark Gungor, historik Igor Lukeš nebo ekonom Tomáš Sedláček. Kompletní seznam účastníků je na webových stránkách akce.

„Diváci by měli být okouzleni moudrostí mnohých, inspirováni myšlenkami s jedinečnostmi a nabití energií z virtuálního setkávání. Chceme vytvořit virtuální svět, kterým přiblížíme myšlenky, které byste jinak nenašli, osobní cesty, které můžete následovat, svět, který nás velmi bavilo tvořit,” uzavírá Zlata Holušová.

Virtuální fórum bude v průběhu live streamu od 4. do 7. listopadu přístupné zdarma, po jeho skončení budou všechny debaty dostupné v archivu za poplatek 199 Kč. Pro držitele vstupenek na festival Colours of Ostrava zůstane i archiv přístupný zdarma. Pro návštěvu fóra, tedy přístup k live streamu, je třeba se registrovat předem na www.ColoursUniverse.cz.