Debaty s jedním podivínem. Dokument o Gorbačovovi podává silné svědectví

Gorbačovův portrét jako starého muže nyní přináší dokumentarista Vitalij Manskij, který s Michailem Gorbačovem vede dialogy v několika různých prostředích a také o několika různých tématech.

„Chtěl jsem za chladným mramorem či bronzem ukázat člověka, který zcela sám dospěl k odhodlání změnit svět k lepšímu. Právě to bylo důvodem, proč jsme se ujali nesnadného úkolu přemluvit téměř devadesátiletého, unaveného muže, aby nás vpustil do svého světa – světa osamění, frustrace, ale i radosti ze svobody,“ uvádí režisér ke svému snímku Gorbačov. Ráj. Sám Michail Sergejevič ovšem navrhuje alternativní titul: Debaty s jedním podivínem.



Smutek za lišáckým úsměvem

Každý státník, které v éře své moci a slávy měnil svět, by měl na odpočinku vydat svědectví o svém zpětném pohledu na tehdejší situaci, o svém stárnutí, o svém lidství. Je to nadmíru užitečné pro chápání minulosti, ale také každé aktuální doby a jejích aktérů – a Gorbačovův případ to jen potvrzuje. S velkým portrétem mladistvě vyhlížejícího, energicky působícího sovětského vůdce, který visí v jeho sídle, už má protagonista na pohled společnou jen proslulou skvrnu na hlavě. Ale samozřejmě také vzpomínky, o něž se však s filmařem dělí jen velmi úsporně. Neopustila jej totiž ani povaha stratéga, jenž se nenechá jen tak nalákat k přílišné otevřenosti.

Nešetří naopak lišáckými úsměvy a svérázným humorem, kterým prokazuje nadhled, ale také vytěsňuje hořkost, jež by se jinak mohla celou debatou rozlít. Někdejší mocný muž totiž sice žije v relativním komfortu, ale v domě jen laskavě propůjčeném a jeho nadace musí své sídlo zčásti pronajímat, aby ekonomicky přežila. Noviny už o jeho texty moc nestojí a zdraví přestává sloužit. V puštěné televizi je nepřetržitě k vidění Vladimir Putin. Svoboda, o niž Gorbačov usiloval, možná není Rusku vůbec vlastní, jak se o tom s ním snaží diskutovat dokumentarista. Ale nejvíc starého muže trápí osamělost, protože mu už dávno zemřela manželka Raisa...

Není to dokument, který by přinesl nějaké senzační odhalení zákulisí někdejších střetů a dohod. Je to však silné svědectví o člověku, který tvořil dějiny, a teď je jejich řadovým účastníkem. Proto je setkání s ním tak významné.