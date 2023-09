Zaniklé divadlo znovu ožívá. Do Nuslí přichází Debut

„O divadlo naše škola přišla již před několika lety a bylo velmi náročné sehnat odpovídající objekt. Až pak přišla možnost získat do užívání bývalou Komorní Fidlovačku, dříve také kino Morava. Museli jsme zde překonat řadu technických problémů, ale podařilo se,“ uvedla ředitelka VOŠH Martina Kubátová.

Divadlo, které má ve správě Městská část Praha 4, startuje neveřejným autorským představením Mauglí z Hlaváku, na první veřejnou produkci na nové scéně se diváci mohou těšit již o den později, 4. října, kdy studenti představí své nastudování Kytice.

Debut bude nyní většinově sloužit výuce studentů. „Náklady na tuto výuku má škola samozřejmě zahrnuté ve svém rozpočtu. Možná se navíc podaří ve zbývajícím volném čase využít prostory divadla i pro další aktivity: představení jiných souborů, pořady pro děti, koncerty, pódiové diskuze se známými osobnostmi, a dokonce i promítání filmů. Filmové plátno je už objednáno a zájemce, který by vše organizoval, se také ozval,“ říká jednatel VOŠH Miroslav Pavel. A tak se jednoho dne může na portálu divadla Debut objevit i podtitul kino Morava. Kruh historie by se tak úspěšně uzavřel.

„Věřme, že se naše divadlo vryje do paměti. Do paměti nejen diváků, ale také studentů, aby s radostí vzpomínali na čas zkoušení, tvoření a hraní,“ přeje do nové sezóny pedagožka rétoriky a moderování Michaela Jadrná. „Našemu divadlu DEBUT přeji početné a spokojené věrné diváky, kteří budou obdivovat skvělé výkony našich studentů v neméně skvělých absolventských inscenacích. Taky hodně dětských diváků, kteří přijdou na neodolatelné pohádky. Na to vše se velmi těším a raduji se, že máme konečně vlastní školní divadlo,“ uzavírá pedagožka uměleckého přednesu a hlasové výchovy Marta Hrachovinová.