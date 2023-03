Zabít slepce a nic víc. Nezdolný hrdina John Wick má tentokrát jedinou práci

Recenze

Od roku 2014, kdy John Wick poprvé vstoupil do kin, se z něj už stihl stát fenomén srovnatelný s tím nejtěžším kalibrem akčního žánru – a to měl první film velké problémy s tím, aby se vůbec realizoval. Jeho tvůrci, scenárista Derek Kolstad a režisér Chad Stahelski, se ale dokázali trefit do černého.