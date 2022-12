Detektiv Blanc odhaluje prázdno. Daniel Craig s chutí předvedl výrazně jinou postavu než agenta 007

Snímek Riana Johnsona Na nože z roku 2019 potěšil diváky osvěžující hrou s tou nejtradičnější formou detektivky `a la Agatha Christie. V „poirotovské“ roli soukromého detektiva Benoita Blanka se zaskvěl Daniel Craig, který se zjevnou chutí předvedl výrazně jinou postavu, než byl jeho chladný agent 007. A hru s žánrem detektivních záhad ještě podpořila zápletka, kdy obětí byl právě úspěšný autor detektivek.

V novém filmu Na nože: Glass Onion zůstává nositelem starosvětského kouzla už jen samotný detektiv a také typ záhady, kterou řeší – pořád jde o oblíbené pátrání po zločinci v uzavřené skupině lidí. Zúčastněné osoby jsou ale reprezentanty těch nejsoučasnějších trendů. Na soukromý ostrov všechny pozval miliardář Miles Bron (Edward Norton) vydělávající na nových technologiích, mezi hosty je influencer s pochybnou agendou, morálně nijak pevná politička nebo špičkový vědec.

NA NOŽE: GLASS ONION USA

Scénář a režie: Rian Johnson

Rian Johnson Uvádí Netflix od 23. 12.

Všichni jsou s Milesem Bronem spojeni svou minulostí i přítomností a součástí jejich historie je bar s názvem Glass Onion – to je jeden z důvodů pro název filmu. Na ostrov dorazí i Milesova bývalá obchodní partnerka Andi, která má s celou skupinou nevyřízené účty. A samozřejmě Benoit Blanc, jehož pozvání je ovšem tou první ze záhad. Zapadá ale do Bronova plánu pojmout celou akci jako detektivní hru. Samozřejmě ne ledajakou, na její vytvoření si podnikatel, jak se ukáže, najal Gillian Flynnovou (autorku bestsellerů Zmizelá nebo Ostré předměty). Ve světle toho, jak se hra vyvine, je otázka, zda je tato zmínka pro autorku poctou – v každém případě jde o vtip, na jakých je do značné míry založeno celé kouzlo Glass Onion. S mírnou škodolibostí používaná jména i tváře celebrit pomáhají vytvářet obraz exkluzivního snobského sídla 21. století, které pod pozlátkem – jak jinak – skrývá prázdnotu.

Motorem příběhu je typický hitchcockovský „MacGuffin“, tedy nic, nad čím má cenu vážně přemýšlet. Oč tu jde, je hra s tím, jak se věci jeví a jaký mohou vzápětí dostat nový význam, a ta funguje dobře. Stejně jako je opět ve své roli spolehlivý Daniel Craig, jehož poirotovský detektiv Blanc tentokrát zábavně kontrastuje s prostředím rychlokvašených světovládců a odhaluje jeho povrchnost. Navzdory všem fungujícím vtipům ale nakonec Glass Onion ani pod svými vlastními slupkami neukrývá nic úplně světoborného. Jestli to byl záměr, pak se povedl.