Diana Krall úspěšně uzavřela letošní JazzFestBrno

Angažování Diany Krall kdykoli kamkoli je sázka na jistotu, tedy alespoň ve smyslu návštěvnosti. Zpěvačka je už dávno v pozici, která daleko přesahuje striktní jazzový žánr, a přestože vlastně dělá pořád to samé, dostala se do pozice popové hvězdy. Ovšem takové, která dokládá, že samotné slovo „pop“ nemusí být nutně sprosté.

V tomto kontextu se může zdát poněkud paradoxní, že velkou část jejího repertoáru tvoří takzvané standardy. Což jsou sice písně interpretované tradičně jazzovými zpěváky a zpěvačkami, ale velice často zpracovávané také instrumentalisty v tomto žánru, ovšem je třeba si připomenout, že původně, v rozmezí dvacátých až padesátých let, do nichž je vymezena doba vzniku Velkého amerického zpěvníku, tedy nepsaného souboru těchto standardů, nešlo o nic jiného než skutečně popové písně, nejčastěji z muzikálů. Swing a jazz byly tehdy, před nástupem rock’n’rollu, vlastně mainstreamem a to, že se k této hudbě vracejí nejen jazzmani, ale tu a tam i nějaký soudobý populární umělec, řekněme, od Paula McCartneyho přes Robbieho Williamse po Lady Gaga, je vlastně jenom návratem oněch písní tam, kam patří.

Diana Krall ovšem samozřejmě na rozdíl od jmenovaných interpretů drží ve svém projevu výrazně jazzovější nerv, daný především způsobem interpretace a instrumentací. Jednoznačný podíl v rámci jejího koncertu má stále improvizace, má k tomuto účelu nejen výborně vybavenou kapelu (Anthony Wilson – kytara, Robert Hurst – kontrabas, Karriem Riggins – bicí), ale sama pochopitelně se svým klavírem přispívá svými troškami do sólistického mlýna, i když se zdá, že koncert od koncertu méně a raději se nechává unášet napjatým posloucháním svých kolegů.

V tomto ohledu mimochodem v Bobycentru divákům poskytly velký komfort dvě velkoplošné projekční obrazovky, které publikum dokázaly doslova vcucnout a umožnily jim vidět velké soustředění Diany Krall během celého koncertu – taky skutečně není prostor na žádný „salámismus“ interpretky protřelé dekádami pobytu na pódiu.

Ležérnost i dokonalost

O postupném vymaňování se ze striktně jazzového rámce ovšem svědčí i relativně velký podíl písní, které pocházejí zcela odjinud než z bohaté nabídky standardů (pamatujeme i v Česku koncerty, kdy v setlistu žádné „cizorodé“ prvky Diana Krall neměla). Písně Toma Waitse Jockey Full of Bourbon a dokonce dvě od Boba Dylana, Simple Twist of Fate a It’s All Over Now Baby Blue, ovšem skvěle do programu pasovaly.

Kytarista Anthony Wilson v nich kupodivu zahrál svoje nejlepší sóla, v prvně jmenované „dylanovce“ vlastně skoro folkové, na akustický nástroj, ve „waitsovce“ hodně stylově s nakřáplým zvukem elektrické lubové kytary a s brilantní gradací. V téhle souvislosti je docela zajímavé, že starý praktik Wilson neměl úplně svůj den naopak v tom, co je mu za zády Diany Krall denním chlebem, totiž v jazzovějších písních, ve kterých občas jeho sóla působila jako nevedoucí odnikud nikam.

Když už je ale řeč o Wilsonovi, měl zásadní podíl na úspěchu nejsilnějšího okamžiku koncertu, totiž písni Boulevard of Broken Dreams – v této trvalce zpěvaččina repertoáru vzal poprvé a naposled za večer do ruky akustickou kytaru s velmi specifickým, až kovovým zvukem, a táhlou baladu přenádherně probarvil.

Samotná Diana Krall místy sice působila poněkud unaveným dojmem, ale to vlastně až tak nevadilo. Většina publika stejně nejvíc miluje její volné písně, ve kterých může „rozbalit“ svůj sexy nahrublý hlas. Třeba taková I’ve Got You Under My Skin, zpomalená oproti slavné Sinatrově verzi na polovinu, začínala jen v podání zpěvačky a jejího piana jako vyložené barové blues; svou neopakovatelnou, byť zdánlivou ležérností (v níž se ale nenechává nic náhodě) perlila třeba i v Moonglow, How Deep is The Ocean nebo ‚S Wonderful. Naproti tomu v rychlejších písních kalibru Cheek To Cheek zpěvačka uchvacuje dokonalým frázováním, které v jejím podání ovšem působí „jakoby nic“.

Diana Krall prostě v Brně opět dostála svojí pověsti mimořádně kvalitní a vkusné interpretky, která dokáže oslovit i naprosto nezaujaté posluchače. V kuloárech Bobycentra byly opakovaně k zaslechnutí udivené výroky typu „Dostal jsem lístek darem, netušil jsem, na co jdu, a jsem úplně nadšený. Jak to, že jsem ji dodnes vůbec neznal?“ Zároveň ale zpěvačka i nadále zajímá a láká také publikum, které je zvyklé na vysokou žánrovou úroveň dramaturgie JazzFestBrno a rozhodně takový koncert nebere jen jako jeho komerční tečku pro sponzory. Kolik bychom takových hudebníků, kteří dokážou spojit jindy nespojité kategorie publika, napočítali?