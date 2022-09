Lepage nezklamal. Proč byl divadelní festival v Plzni výjimečný?

Bez přehánění lze napsat, že právě uplynulý ročník patřil k těm nejlepším v bohaté historii přehlídky. Program byl dobře složený i v domácí části, podařilo se účelně zkombinovat různé žánrové polohy i obsáhnout pomyslný rozptyl od tradičního divadla až po experimentální a alternativní. Jistě by bylo možné předvést divadlo divočejší a vykloubenější, ale dramaturgie našla přesně ten styl, který typu přehlídky odpovídá.

Festival Divadlo je nejstarší akcí svého druhu a od počátku byl koncipovaný jako konfrontace se světem a chtěl představovat to nejlepší z domácí scény. Tato základní profilace mu vydržela do současnosti, jednou ze specializací byla i tvorba ze zemí visegradu a do jisté míry i států bývalého východního bloku, v posledních letech se daří i uplatnit širší záběr a dovážet inscenace ze západní Evropy, letos dokonce i z Kanady, což je vzhledem k nákladům husarský kousek.

Když se zamyslíme nad tím, proč se letošní ročník jeví tak kompaktní, tak výborně vyvážený a složený z několika špičkových inscenací, nelze pominout, fakt, že poslední dva ročníky se uskutečnily ve znamení covidu a proponovaný program bylo možné realizovat jen zčásti. Nakumulované inscenace se nyní podařilo dovézt a kromě toho i právě skončená sezona byla covidem ovlivněná a z menšího výběru dobře vykrystalizovalo to nejlepší.

Lepage dostál své pověsti

To všechno ale podporuje úvahy, zda by nestálo za to uvažovat o změně festivalu na bienále, a to i z finančních důvodů. Tento záměr podporuje i fakt, že divák zjevně prahne po atraktivním divadle velkých evropských tvůrců a jeho dovážení je neskutečně finančně náročné, při bienále by nejspíš šlo efektivněji nacházet prostředky. A za dva roky je opravdu z čeho vybírat.

Hvězdou, která na úvod všechny okouzlila, byl kanadský režisér, dramatik a herec Robert Lepage. Jeho inscenace s názvem 887 byla nádherná, hravá, vynalézavá, vtipná, ironická, ale měla i zřetelnou výpověď, krédo, které v dnešní době zvlášť naléhavě rezonovalo.

Lepage je opravdu kouzelník, který na jevišti čaruje, v tom pověst nelhala. 887 značí číslo popisné činžáku, v němž vyrůstal v šedesátých letech ve frankofonní části Kanady, konkrétně ve městě Quebec. Tím také českým divákům odhalil téma, o kterém větší část neměla ponětí. A to sice pnutí mezi francouzskou majoritou a anglickou minoritou v této oblasti. To koncem šedesátých let vyústilo až v terorismus separatistického hnutí, které neváhalo sáhnout i k bombovým útokům. Jak i Lepage potvrdil, nechtěl dělat politické divadlo ani skládat proklamace, ale tento fakt nemohl od svého dětství oddělit. Sám je člověk nesmírně otevřený a tolerantní, takže i jeho výpověď je stejná, lidská, dojemná a pravdivá.

Lepage je jediným interpretem dvouhodinové inscenace, otevírá před námi vrstvy své paměti, které se dál řetězí, přičemž on zůstává jedinou spojnicí všeho. Je to úchvatný výkon, neboť je zároveň báječným vypravěčem, hercem, performerem, strůjcem situací, loutkářem i plamenným řečníkem.

Jak sám vysvětluje, vše začalo, když měl přednést na vzpomínkové akci báseň Speak White od Michele Lalondové. Tato poema se staví proti vnucování anglického jazyka a angloamerické kultury ve frankofonní oblasti Kanady. Zpupně řekl, že ji bude recitovat zpaměti a pak zjistil, že to nebude jen tak. Zkusil metodu, které se říká „palác paměti“, kdy si člověk má vybavit známé místo a do jeho částí umístit to, co je třeba si pamatovat. Lepagův palác je něco jako domeček pro panenky – na jeviště postavil kouzelnou zmenšenou maketu zmíněného činžáku, kde žil s rodiči, babičkou postiženou alzheimerem a sourozenci. Otec byl taxikář, takže se mimo jiné po jevišti prohání malé otcovo taxi.

Lepage představuje obyvatele domu, kteří se v bytech a za okny hemží jako živí. Maketu otáčí z různých úhlů a otevírá v ní nečekaná zákoutí, včetně vlastního bytu s kuchyní, jindy je to zase bar, nebo se palanda změní v divadlo. Pak zase přiveze maketu quebecké promenády, kde jede maličký de Gaulle a kyne davům a provolává Quebeku svobodu. Snímá autíčko kamerou a to jednou prosviští, podruhé se zpomaleně vrací. Vrcholem je pak, když si de Gaulla strčí do kapsičky jako Palečka a ten z ní nadšeně vyskakuje a křičí svá hesla.

Lepage umí uchvátit tím, jak z vyložené banality, jako je krátký záznamník, na který nikdo nestačí sdělit vzkaz, stvoří jedinečnou klauniádu, dokonale absurdní situaci. Je to také druh hračičkování, které známe od Petra Nikla, jehož hnacím motorem je nespoutaná fantazie. Inscenace se tváří jako koláž, která klade vedle sebe fragmenty paměti, a přitom jde o přesně vystavený, prokomponovaný tvar. A když pak Lepage na závěr plamenně a vzrušeně přednese Lalandové báseň, netýká se to jen Kanady a někdejších vlastně již polozapomenutých svárů o národní identitu, ale lidské svobody vůbec.

Ribl, pabl, pimdikou

Švýcara Christopha Marthalera, svého času miláčka českého publika, v posledních letech známe hlavně z komorních projektů. V Plzni byl k vidění jeho nádherný dada kabaret Aucun idée (Ani ponětí), který uvedl v Theatre Vidy-Lausanne. Marthaler tedy „neměl žádný nápad“ a přesto z této „nuly“ vytvořil gejzír originálních gagů, nonsensových situací a hudebních point.

Vše se odehrává na chodbě s mnoha dveřmi, dvěma schránkami a náhledem do malého koutku bytu na zdi s radiátorem, jehož trubky nejspíš nikam nevedou. Co je za dveřmi, také není jasné, možná jiné světy, možná obyčejní nájemníci. Na začátku sedí jeden z aktérů (Martin Zeller) v rohu u radiátoru s violou da gamba a magnetofonem. Jeho kolega (Graham F. Valentine) otevírá a zavírá dveře, ale pak se ukáže, že chtěl vykrást byt, ale je na to příliš líný. To je víceméně poslední záchvěv reality, pak už se odehrává čiré dada.

Oba muži se střetávají a míjejí a kolem nich se dějí neuvěřitelné věci. Schránka na dopisy se plní, řinou se z ní bible i reklamní letáky, když ji Valentine chce odemknout, nesčetněkrát mu klíče padají, ovšem tady má takový gag takřka existenciální rozměr. Muži prožívají svá podivná dobrodružství, hudba, zvuky a nesmyslné promluvy se proplétají. Marthaler dokáže mistrovsky zacházet s opakováním, třeba když Valentine odepne bublající radiátor, opře se o něj jako o pult a chrlí nesmyslná slova.

Své „ribl, pabl, pimdikou“ herec mele v ďábelském rytmu, střídá citové polohy jako by zpíval šílenou melodii nebo kázal. Je to tak zábavné a svěží, kaskáda slov a zvuků. Stejně tak závěrečná recitace nabídky z reklamního letáku. Že je Marthaler mistr v hledání hudebnosti slov, víme už od jeho Nulté hodiny, ale tahle inscenace svůj bizarní humor vytěžuje jakoby z ničeho a ještě je v ní zakódovaná zpráva o osamělosti, která z nás činí podivné tvory.

Dalším zahraničním hostem bylo litevské divadlo Valstybnis Jaunimo Teatras z litevského Vilniusu. Režisérka Yana Rossová představila v Plzni vlastní a značně razantní úpravu Povídek z Vídeňského lesa Ödöna von Horvátha. Zachovala postavy s některými rysy a hlavně zápletku s Mariannou (zde Marité), která si odmítne vzít finančně zajištěného ženicha a vybere si podle sebe. Jenže její milý je bezectný gauner a ona skončí v nevěstinci.

Režisérka zjevně Horváthovu hru využila pro její atmosféru bezútěšnosti a nejistoty, kdy se rozpadají epochy, a která je živnou půdou pro populistické ideologie. Děj z doby před 2. světovou válkou posunula do časů po rozpadu Sovětského svazu a osvobození Litvy, což je v jejím pojetí doba stejně rozpolcená a vypjatá. A vypjatý, občas drsně naturalistický a nemilosrdný je styl inscenace, která demaskuje i různé mýty litevské historie a zpříma se dívá na letité trauma ze ztráty svobody křivící charaktery.

Postavy sedí v jakési provizorně adaptované ratejně, připomínající tělocvičnu s vyboulenými parketami, které poslouží v závěru jako hroby. Zde se střídají pohřby a svatby a žijí se vykolejené osudy. Figury sedí, odcházejí, přicházejí, chlastají, jedí, kradou, hádají se, souloží a pronášejí stupidní rasistické žvásty. V části jeviště je místnost za sklem, jednou sauna, podruhé bordel, kde Marité uspokojuje své zákazníky za pomocí zeleniny, což kamera živě snímá v detailu. Režisérka předkládá hořký obraz společnosti, která se nedokáže probrat z kocoviny. Přestože v této verzi kromě Marité chybí hrdinové, jde o herecky mimořádně propracovanou inscenaci, soubor na sebe skvěle slyší a jeho souhra je ohromující.

Maďaři přivezli do Plzně variaci na Romea a Julii s názvem Shaxpearova myčka na ulici Kertész v režii známého režiséra Viktora Bodó. Energií nabitou, punkově divokou verzi staré tragedie situovanou do myčky a do prostředí drogových gangů, která se noří do brutality dnešního světa, diváci přijali nadšeně. Její náboj, emotivita i důsledně naturalistický styl se neztratily ani z videozáznamu inscenace.

Výběr domácích inscenací, jak již bylo řečeno, byl reprezentativní a jako vždy Plzeň poskytla možnost doplnit si obraz dění na domácí scéně. Výtečná byla například Zetelova inscenace Preissové dramatu Její pastorkyňa se skvělou Jitkou Hlaváčovou jako mladou, svůdnou a zvláštně zaťatou Kostelničkou. Nebo loutkový horor O jako Otesánek skupiny Tmel, který využívá různý elektronický odpad. Fantazie tvůrců ze šrotů, který lidstvo stále produkuje, dokázala stvořit celé město, plechového čápa, co roznáší děti – elektronky, jen na jednu mámu se nedostane. Metafora světa požírajícího sebe sama zafungovala perfektně, a to jen se zvuky a hudbou.