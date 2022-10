Herr, z něhož vzejde vládkyně. Německý festival ovládnou ženy

Letošní ročník oblíbené podzimní přehlídky se koná posedmadvacáté. Na program se vrací i oblíbený divadelní výlet – tentokrát do Mnichova do Münchner Kammerspiele. Tradičně bude udělena i cena Josefa Balvína, která náleží nejlepší české inscenaci původně německojazyčného textu.

Tou je adaptace kultovního rakouského románu Marlen Haushofer Zeď, inscenaci nastudovala Kamila Polívková v brněnském HaDivadle. A chybět nebude ani off program s výstavou, moderovanými online diskusemi s německojazyčnými divadelníky a dalšími tematickými akcemi.

Podle dramaturga festivalu Petra Štědroně je mottem letošního ročníku slovní spojení Herr*innen, které vyjadřuje výraznou dramaturgickou linku silných ženských aktérek, osudů a světa, v němž si žena musí vydobýt své místo. „Ve sloganu číhá pán – Herr, z něhož však vzejde vládkyně. Uvidíme zpracování Richarda III. v titulní roli s přední herečkou hamburského souboru, Sluha dvou pánů se představí v čistě ženském obsazení, Osamělé duše z Vídně líčí několik typů ženské osobnosti, Slippery Slope pak formou muzikálu ukáže současný svět cancel culture,“ vysvětluje dramaturg.

Do této linie se zařadí i výlet do Mnichova na inscenaci Like Lovers režisérky Sivan Ben Yishai, kterou Štědroň vidí jako barvitou a ostrou podívanou o patriarchálním genderovém modelu jako systému násilí, který překračuje hranice kultur a epoch a dál se reprodukuje, protože je tolerován a podporován.

Velkolepý program

Program letošního ročníku vyhlíží velkolepě a nezbývá než doufat, že konečně po dvou letech proběhne, jak se patří bez další covidové vlny. O efektní úvod se ve středu 9. 11. ve Stavovském divadle postará oceňovaný počin Deutsches Schauspielhaus Hamburg. Režisérka Karin Henkel ve své inscenaci Richard the Kid & the King vycházela ze shakespearovských dramat Jindřich VI. a Richard III. V hlavní roli Richarda exceluje Lina Beckmann.

Berliner Ensemble se představí Sluhou dvou pánů. Režisér Antú Romero Nunes posunul Goldoniho základní schéma na další úroveň, když hru obsadil výhradně herečkami, čímž ještě více podpořil záměny i dvojsmysly.

Holešovická La Fabrika přivítá Staatstheater Hannover s inscenací Muž své třídy. Jde o adaptaci debutového románu Christiana Barona z roku 2020, v němž se ohlíží za dětstvím v dělnické rodině v Kaiserslauternu. Vídeňský Volkstheater přiveze úpravu dramatu Gerharta Hauptmanna Osamělé duše, v němž se řeší dilema svobody, lpění na tradicích a hledání nových vztahových modelů. Berlínský Maxim Gorki Theater uvede v Praze muzikál Slippery Slope. Režisérka Yael Ronen, skladatel Shlomi Shaban a herecký soubor ve Slippery Slope stvořili naštvanou hudební revue o umění a moci v postfaktické společnosti.

Letošní novinkou německého divadla, která zaznamenala značný ohlas, je Open call pro mladé talenty a i o něm festival podá zprávu. Přihlásilo se 32 inscenací, vítěz vzešel z náročného výběru a stal se jím počin Hochschule für Musik und Theater Hamburg 3 sestry, který bude k vidění 2. 12. v NoDu. Součástí festivalu je i jednorázový projekt Stavovské národu! v režii Petry Tejnorové.

Na pomezí odborného příspěvku a performance se pokusí shrnout, jak se Stavovské divadlo stalo součástí Národního divadla a jak bylo v roce 1920 v rámci protiněmeckých nepokojů odejmuté německému souboru, který měl smlouvu na deset let. Má jít o divadelní investigaci na pomezí reality a fikce, kde vystoupí herci i odborníci, a hodlá také vyvolat duchy minulosti.