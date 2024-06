Rozmarné hřbitovní hrátky našich sousedů. Slovenská divadelní představení u nás vídáme zřídka a je to škoda

Recenze

Teď už málokdy máme možnost zhlédnout v Česku produkce slovenských divadel (s výjimkou festivalů a občasných zájezdů bratislavských scén do Prahy). O to záslužnější bylo pozvat – v souvislosti s dvacátým výročím vstupu Slovenska do EU – Divadlo Andreja Bagara z Nitry na dvě pražské prezentace.