Báječně blázniví klauni vás chytí a nepustí. Francouzští Les Rois Vagabonds řádí na Letné

Tandem samozřejmě vychází z tradičních klaunských dovedností, ale zároveň s velkou kreativitou využívá postupů nového cirkusu.

Vtrhnou na jeviště jako ztřeštěné duo, každý vláčí jednu bednu, Ona – Julia s rokokovou parukou a s tváří natřenou bílým pudrem, taková Marie Antoinetta v cirkuse. Oblečená je do rudých šatiček s kanýry, v rukou má housle a elegantně se nakrucuje, legračně mrká a špulí pysky na vybraného muže v publiku, který je posléze vytažen i na jeviště, o čemž bude ještě řeč.

On – Igor je nekňuba s červeným bachratým nosem, hrbí se a šourá a hraje na tubu, do které slintá a prská a občas z ní také vyleje, co v ní uvízlo. V jeho bedně jsou samozřejmě balíky slámy, protože je tak trochu křupan, zatímco ona slečinka.

Zbožně ji následuje a dělá všechny graciézní pohyby podle ní, ale je z toho jen karikatura. Nejdřív se jen tak na bednách pošťuchují a přehazují, ale je to perfektně promyšlená klauniáda.