Divoká jízda na motokáře nebo filozofující discorevue. Letní Letná má pro každého něco

Pokud se soustředíte na představení zahraničních hvězd, rodinná návštěva vás může přijít na pěkných pár tisíc, a to nejen za vstupenky, ale i za občerstvení. Ale – o čemž svědčí pochvalné recenze – stojí to za to.

Dostupnější jsou představení věhlasných českých performerů (z těch nejznámějších Losers, La Putyka, Holektiv či Bratři v tricku) a k nim každoročně přibývají další skupiny mladých i nejmladších českých akrobatů, z nichž mnozí jsou absolventi zahraničních odborných škol.

Běžné je, že se se jmény performerů setkáváme v různých sestavách, ať už specificky českých, či mezinárodních. Jedním z projektů, který měl na letošní Letní Letné premiéru, byla mužská záležitost pod názvem ONtestrosterON skupiny Jana Jiráka Feel the Universe v koprodukci s ostravským BoCirkem.

To, že režisérkou je žena – Eliška Vavříková, nepřekvapí ty, kdo sledují Letní Letnou pravidelně. Loni totiž Jirák společně s Vavříkovou představili projekt Tečka, variaci moderního fyzického divadla na motivy obrazu Planeta Země Michala Singera.

Exhibice maskulinity a mladistvého ega

Nový projekt plánovaný původně rovněž jako sólo doznal změny, když do něj zasáhla možnost získat motokáru, která má v inscenaci nejen symbolický, ale i praktický význam.

A ukázalo se, že více performerů bude ku prospěchu věci. Nakonec se tedy sešla čtveřice Jan Jirák, Adam Holub, Jindřich Kopidol a Toman Equilibre a jako překvapení na konci i živá podoba obrazu muže s helmou, kterou ztvárnil autor Michal Singer.

Kromě smutného závěru, vypovídajícího o ne zcela vyjasněné smrti jednoho z idolů, jde ovšem především o představení plné vypracovaných mužských těl (která se chlapci nebojí ukázat), rozmanitých kousků pozemní akrobacie, break dance, hands stand, akrobatických cviků na motokáře zavěšené nad scénou a poté i divoké jízdy motokáry po ploše, body percussion a chvílemi až klaunských výstupů na téma maskulinity a exhibice mladistvého ega, to vše propojeno s promluvami jednotlivců na téma tužeb a obav mladých mužů.

Je to podívaná velmi pestrá a chvílemi zábavná, i když celkový tvar – jak se zdá – ještě není zcela usazený.

Ostruhy popularity si na Letní Letné, ale i během roku na rozmanitých festivalech dobývají mnozí další a někdy se nestačíme divit, jak mnoho pohybově zdatných i tematicky nápaditých performerů u nás působí.

K jejich řemeslu patří i to, že nabízejí jak představení v interiéru, tak na open-air prostoru. To je pak příležitost i pro chudší diváky, neboť vstupné je dobrovolné (i když dívky s papírovými válci, které vybírají peníze, mají co dělat, aby stačily oběhnout všechny diváky ochotné vhodit nejen mince, ale i bankovky).

Na letošním festivalu byly mj. k vidění dva projekty spolků AirGym Art Company a LaClara. Přitom k těmto produkcím stačila cca pět metrů vysoká stojka s držáky na šály, svižná muzika, energií nabití performeři.

Koloběh života v rytmu disco

AirGym Art Company, spolek s proměnlivým obsazením (tentokrát Emilie Benešová, Kateřina Horová, Bára Pintérová Bartoňová, Jaroslav Dolejší, Tomáš Pintér), představil svět na pomezí světla a tmy, tedy na pomezí reality a snu pod názvem Chiaroscura (Šerosvět).

Akrobacie se odehrává jak na šálách, tak na zemi. Není ani třeba hledat přesný smysl toho, co vidíme, jde spíše o hravost, překvapivé akrobatické figury a tajemství, které si každý divák může vykládat po svém.

Stejné místo a stejný dispoziční plán posloužil i plenérovému představení ReLife, za nímž stojí spolek LaClara. Performerka Klára Hajdinová jej sice založila teprve loni, ale v oboru je známa už od roku 2012.

Příznivci nonverbálního divadla si bezpochyby připomenou její sólové představení V kruhu, v němž se performerka v kombinaci fyzického divadla a slova vyznává z dlouholetého boje se svým handicapem, či z open-air produkcí Circo Frico, kde vystupuje se svým životním partnerem Mattiou Comisso.

Nejnovější produkce ReLife má rekreační nádech, i když se zabývá tématem balancujícím na pomezí života a smrti, a možnosti znovuzrození. Tato discorevue, jak ji nazvala sama autorka, je postavena na kombinaci slova a interakce s diváky, využívá velmi rozmanitých vyjadřovacích prostředků – od interaktivních moderátorských vstupů Kláry včetně pěveckého intermezza přes prvky pozemní i závěsné akrobacie až po závěrečné znovuzrození jednoho z diváků: vtipně komponované vyklubání z pomyslné kukly ve vznášejícího se motýla.

S trochou kalkulace a zároveň nadhledu je tu využito k roztleskání diváků známých discohitů, ale zároveň nepřijdeme ani o malé zamyšlení nad věcmi, které nás přesahují. Diváci tedy mohou společně s performery zkoumat i spoluprožít nekončící koloběh života, smrti a znovuzrození.