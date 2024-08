Organizovaný chaos na trampolíně. Představení Cirque Inextremiste je velký nápor na divákovu pozornost

Inscenace PIC je doslova postavená na třeštění všeho druhu, stálém kvasu a pohybu, který se přelévá do všech stran arénovitě uspořádaného hracího prostoru, skoro by se dalo říct, že je to velkolepý organizovaný chaos.

A k tomu ryčná, dryáčnická hudba, která nekompromisně vše zalehne a atakuje diváka – Surnatural Orchestra provozuje hudbu, jejíž forma je jazzová, ale nebrání se vstupovat do jiných žánrů a inspirací. Jsou to dramatické hudební vlny, které divoce střídají intenzitu, místy mají až podobu kakofonie.

Tento styl může stejně nadchnout jako unavit, a i když je to nepochybně záměr, každý si nezvykne a může takovou hudbu vnímat jako naddimenzovanou a přebíjející některé situace.