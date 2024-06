Divadlo mezi ostnatými dráty. West Side Story v podání vězňů je zážitek, který se dostane pod kůži

Do projektu se mohli odsouzení z vybraných trestných skupin přihlásit a pak již bylo na nich, zda půlroční pravidelné zkoušky vydrží až do konce. Někteří odpadli, ale většina vydržela a do finále došlo čtrnáct mužů a dvanáct žen.

S pěveckým nastudováním a realizací kostýmů pomáhali i zaměstnanci příbramského zařízení a vězeňská služba, která zajišťovala dozor během repetic a organizaci samotného představení.

Režisér a choreograf Zdeněk Prokeš při nácviku s mužskou částí obsazení ve věznici v Příbrami

Na zajištění profesionálního technického zázemí produkce se podílela Nová scéna ND, nastudování fotograficky zachytil Alexandr Katsapov, jehož snímky byly k vidění v areálu před vstupem do budovy, kde se představení odehrálo.

Spolupráce na přípravách, a hlavně Zdeňkem Prokešem zmíněná velká trpělivost se vyplatily, a tak těm, kdo měli možnost jedinou veřejnou prezentaci West Side Story ve věznici vidět, se naskytl silný, nefalšovaný zážitek.