Morální a společenská devastace. Divadlo X10 přináší apokalyptickou besídku

Bilerova kniha získala v loňském roce cenu Magnesia Litera nejen pro svou literární kvalitu, ale bezpochyby i proto, že formou apokalyptické grotesky pojmenovává současná nebezpečí, ohrožující náš svět.

Ať se to týká devastace životního prostředí, hrozeb ekologických katastrof, klimatické krize i celkového úpadku, způsobeného nejen rozpínavostí nešetrných investorů a developerů, ale i lhostejných lidí, kteří ve jménu pohodlí nevidí, co se kolem nich děje. A ti, kdo si tyto skutečnosti uvědomují, raději dobrovolně odcházejí ze světa. To vše je sledováno pohledem třicátníka, který uprchl z města na vesnici. Tu vnímal jako poslední jistotu civilizace. Se stále stoupajícím rozladěním a beznadějí sleduje, jak moc se mýlil.