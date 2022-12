Dobrodružství mladého přírodovědce. David Attenborough vypráví o svých cestách na druhý konec světa

„Na ostrově Pentecost sledovali domorodé rituály, jež daly vzniknout bungee jumpingu, na Tonze se jako první Evropané stali svědky královského obřadu pití kavy a v australském Severním teritoriu objevovali prastaré skalní malby. Při svých výpravách Attenborough s Lagusem obdivovali mnoho nádherných tvorů od rajek přes chameleony po sifaky v jejich přirozeném prostředí,“ uvádí nakladatelství Práh, které knihu vydalo.

Rybaření u mořských gejzírů na Tonze.

„Celých deset let mezi roky 1954-1964 jsem měl to štěstí, že jsem mohl každoročně jezdit do tropů a natáčet tam přírodovědné filmy. Zpočátku naše výpravy organizovala BBC ve spolupráci s Londýnskou zoo a naším cílem nebylo zvířata jen točit, ale některá z nich také odchytit. Televizní pořad jsme proto pojmenovali ZOO Quest. Vážná nemoc však naneštěstí znemožnila zástupci zoologické zahrady Jacku Lesterovi, aby se zúčastnil třetí výpravy. Role zoo se omezila na přijetí zvířat, která se nám, lidem od televize, podařilo přivést. Naší prioritou se tak stalo natáčení zvířat v divočině, nikoli jejich odchytávání. Postupem času se také rozrostly naše zájmy a ve filmech začaly hrát významnější roli domorodí obyvatelé, které jsme na cestách potkávali. Název Zoo Quest se proto pro knihu příliš nehodil,“ uvádí David Attenborough v předmluvě.

V češtině vyšly i další Attenboroughovy knihy. V knize Život na naší planetě David Attenborough popisuje jak se svět měnil za jeho života, čemu bude planeta čelit, jestliže lidé nezmění své chování a jakým způsobem ji lze zachránit.

Kniha Život na naší planetě.

Své dobrodružství v Africe a Jižní Americe popsal v knize Výpravy do divočiny. „V roce 1954 se mladému Davidu Attenboroughovi naskytla životní příležitost cestovat po světě, hledat vzácná, stěží polapitelná zvířata pro Londýnskou zoologickou zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC Výpravy za zvířaty. Výpravy do divočiny jsou příběhem těchto cest. Aby mohl Attenborough a jeho tým představit neuvěřitelnou krásu a biodiverzitu naší planety, museli se při pobytu u domorodců a výpravách za mravenečníky velikými v Guyaně, varany komodskými v Indonésii a pásovci v Paraguayi vypořádat nejen s agresivními dikobrazy, divokými prasaty a dravými rybami, ale i se zrádným terénem a nevypočitatelným počasím,“ uvádí nakladatelství Argo, které Výpravy do divočiny s podtitulem Další dobrodružství mladého přírodovědce vydalo.

Výpravy na druhý konec světa obohatil Attenborough o řadu fotografií. Knihu přeložila Jitka Jeníková.