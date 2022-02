V pátek to bude osmadvacet let, co začala Nova vysílat. Její historie představuje dramatický příběh, jehož některé části jsou dobře známé, jiné pozapomenuté a další dodnes těžko rozklíčovatelné. K těm známým věcem patří, že projekt, s nímž tehdy společnost CET 21 vyhrála výběrové řízení, vytvářel zřetelně jinou představu budoucího vysílání, než jaká se nakonec vyloupla.