Cesta k porozumění. Síla snímku Drive My Car japonského režiséra tkví vzkazech, které předává

Úspěšný divadelní režisér a herec Júsuke Kafuku se ocitá na životní křižovatce. Jeho osobní život je v troskách, vztah s manželkou Oto skončil nenadálou tragédií a už dlouho předtím byl poznamenán smrtí jejich malé dcery. Profesně si připadá vyhořelý, jako pro herce je pro něj příliš bolestné vstupovat do postav, které mu připomínají jeho vlastní traumata, zejména do těch od Čechova. Nejraději ze všeho jezdí ve svém červeném Saabu 900, o to potěšení jej však hrozí připravit zdravotní indispozice.