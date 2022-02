Dunaj opět duní, Dunaj opět válí. Tentorkát z vinylového vzpomínkového dvojalba

Jiří Kolšovský. Frontman skupiny Dunaj zemřel předčasně v roce 1998 ve věku pouhých třiačtyřiceti let. foto: archiv skupiny Dunaj

Jen málokterá česká skupina při zpětném pohledu tolik ztělesňuje česká devadesátá léta jako brněnský Dunaj. Přestože jeho kořeny sahají do předcházející dekády a od roku 2018 opět působí v zúžené sestavě na hudební scéně, je jeho nesmírně dravá a skutečně originální hudba i texty synonymem českých „devadesátek“. Je dobře, že si klasické nahrávky můžeme nyní připomenout v podobě dvojalba Reloaded – Best of 1988–1996.