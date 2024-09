Co znamená být muž. Cenu za nejlepší dokument získal Huškův Pochcánek

O vítězných filmech 18. Ceny Pavla Kouteckého letos znovu rozhodovali významní čeští umělci a osobnosti společenského života. Zvláštní cenu udělila porota snímku Pochybnost Adély Křižovenské. Tato krátkometrážní esej studentky FAMU popisuje všechny fáze tvůrčího procesu prostřednictvím hlasů čtyř různých autorů z různých oblastí umění.

„Snímek je vizuálně podnětný, vtahující a jeho centrálním prvkem je dilema, se kterým se potýká asi každý tvůrce. Jeho vizuální stránka splňuje náročná kritéria. Snímek je srozumitelný a sdílný. Je to poctivě odvedená práce,“ zdůvodnila porota.

Pochcánek je otevřený dokumentární deník, v němž zachycuje režisér fyzickou a duchovní proměnu během své cesty od chlapectví k mužství. Vrací se ke kořenům svých dětských traumat a při tom obrací kameru jak na sebe, tak na různé „mentory“ či svého otce.

Pět let zkoumání prototypů mužství

Během pět let trvajícího natáčení prozkoumával různé prototypy mužství. Podle poroty citlivým způsobem otevírá důležité téma, které často zůstává skryto a nezodpovězeno. „Svým stylem a zpracováním se jednoznačné řadí mezi moderní, autentický přístup k tématu,“ uvedla porota. Vítězný film se bude na festivalu Elbe Dock promítat 7. září v bývalém kasinu Ještěrka za účasti režiséra.

V dokumentu Ve tmě autorka popisuje svůj životní příběh. „Jedná se o silnou výpověď, která artikuluje důležité a stále málo diskutované téma ve veřejném prostoru,“ vyzdvihla porota.

Ocenění tvůrci poděkovali porotcům. Hušek a Anna J. se shodli, že si cenu moc přáli. „Teď potřebuju čas na sebe, abych si udělal zase touhu něco točit. Potřebuju klid a pak se uvidí,“ řekl Hušek.

„Hrozně jsem si to přála, ale nepočítala jsem s tím, že bych mohla nějakou cenu dostat. Viděla jsem ostatní nominované filmy a ten můj mi přišel hrozně amatérský, takže jsem hrozně ráda i kvůli dceři, protože to byl takový film pro ní,“ řekla Anna J. „Film vznikl tak, že jsem měla potřebu tvořit něco a zároveň jsem si něco osobního tím filmem řešila, takže se to podařilo spojit,“ dodala.

Zvláštní uznání festivalu Elbe Dock za mimořádný přínos v dokumentární tvorbě mimo kino získal Jan Špaček, český youtuber a komik.

Během festivalu budou mít mnohé z filmů svou českou premiéru, některé už získaly ocenění na festivalech ve světě. Součástí doprovodného programu jsou hudební projekce, procházky po městě, dětský den a další. Podrobnosti najdou zájemci na webu.