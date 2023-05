Začalo první semifinále Eurovize, Česko reprezentuje skupina Vesna

Semifinálový večer odstartovala ukrajinská rocková kapela The Hardkiss se zpěvačkou Julií Saninou, která je i jednou z moderátorek letošního ročníku.

První soutěžní skladbu Queen Of Kings dodala norská kapela Alessandra. Nabídla hymnickou melodii v cinematicky opulentních aranžmá, trochu jako symfonický power metal, ovšem bez kytar.

Maltu reprezentuje norská indie popová kapela The Buskers s tanečně laděnou písní Dance (On Our Party).

Barvy Srbska hájí Luke Black s písní Samo mi se spava, v níž kombinuje angličtinu a rodnou srbštinu. Hudebně jde o taneční elektroniku s afektovaným zpěvem.

Z Lotyšska dorazila indie rocková kapela Sudden Light se skladbou Aija, v níž poněkud prvoplánově hrála na city, zejména frontman v tomto ohledu předváděl téměř herecký výkon.

Portugalská zpěvačka Mimicat při vystoupení se skladbou Ai coração dala vyniknout především rudé róbě, k hudební stránce vlastně není co dodat. Kabaretní pop s poněkud na sílu tlačeným zdáním temperamentu.

Irská kapela Wild Youth evidentně pečlivě poslouchala U2, někdo od sousedů jim ale ale bohužel přehlušoval italodiskem. A při pohledu na zpěvákův zlatý outfit si ani nechci domýšlet, jaké časopisy si při poslechu prohlíželi.

Píseň My Sister’s Crown skupina Vesna, v jejímž projevu se mísí moderní pop s folklorem, složila s vidinou účasti v Eurovizi. Jelikož členky kapely pocházejí z různých míst Evropy, zaznívá ve skladbě kromě češtiny angličtina, ukrajinština a bulharština.

„Je nás šest osobností s rozdílnými schopnostmi a často i názory. Přesto je úžasné spolu tvořit a hrát, protože se navzájem respektujeme. Píseň je o sesterství, podpoře a spolupráci. Tyto hodnoty jsou podle nás klíčové v mnoha aktuálních tématech, které teď rezonují světem. Například otázka menšin, formy násilí a podobně,“ říká zpěvačka a textařka Patricie Fuxová.

Na písni My Sister’s Crown se podílela také bývalá členka Vesny, bulharská raperka Tanita Yankova, a také ukrajinská domristka Katrin Vatchenko.

„Chceme navázat na úspěchy Mikolase Josefa a We Are Domi. Všichni se budou pokoušet přemístit Eurovizi do své rodné země, takže kdyby se nám podařilo ji přesunout do Prahy, byl by to obrovský úspěch,“ uvedly členky kapely krátce po vítězství v národním kole.

Loňský ročník vyhrála ukrajinská kapela Kaluš Orchestra, ovšem z bezpečnostních důvodů se letos Eurovize nekoná na Ukrajině, nýbrž ve Velké Británii, konkrétně v Liverpoolu.

Druhé semifinálové kolo se uskuteční ve čtvrtek 11. května, finálový večer pak v sobotu 13. května. Během něj vystoupí 26 zemí – z každého semifinále postoupí deset nejlepších, doplní je Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie, které mají místo ve finále automaticky.