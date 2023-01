Moje tělo není ostrov. Eva Koťátková v Národní galerii představuje působivou instalaci svých děl

Výstava vypovídá o dnešní době, v níž se výrazně mění vztahy ve společnosti a s nimi i umění, jeho obsah i výrazové prostředky. Do výstavního projektu se promítají úvahy o tom, kam sahá naše osobní svoboda, jak je důležité pochopit, že je někdo jiný než ostatní, ať už jakýmkoliv způsobem. Je zřejmé, že expozice nutí návštěvníky k zamyšlení a že na ni zcela spontánně reagují. Naznačuje, jak dosáhnout vlastní identity, jak uvažovat nad naším místem ve světě nebo nad působením společnosti na nás.

Potřebujeme víc tolerance

Zabývá se tím, jak je důležité rozhodovat se podle vlastních představ. Měli bychom se aspoň pokusit pochopit, jaké to je být jiný než ostatní a jak tato skutečnost může vzbuzovat odpor některých, kteří patří k většině. Přemítá o tom, jak je možné, že se s námi dá tak snadno manipulovat, jak často jen plníme své funkce a povinnosti, ale přitom přicházíme o přirozené vztahy, na které už nám nezbývá čas ani energie.

EVA KOŤÁTKOVÁ: MOJE TĚLO NENÍ OSTROV Kurátoři: Sandra Patron, Rado Ištok Národní galerie Praha Velká dvorana Veletržního paláce Do 4. června

Lidé nemusí být odlišní jen ve vnějších znacích, ale i v odstupňování jemnosti cítění a způsobu myšlení. Když přemítáme nad projektem Evy Koťátkové, tak nejspíš dojdeme k závěru, že společnost potřebuje mnohem víc tolerance a méně zařazování lidí do vymezených kategorií a neměnných škatulek.

Měli bychom mít k sobě víc pochopení a ohledů, a to nejen ze strany většiny k menšinám, ale také ze strany menšin s vyhraněnými názory a zaměřením k většině. Někdy jsou totiž menšiny až příliš zaujaté svými problémy, takže také nevnímají názory ostatních a nesnaží se zamyslet nad jiným pohledem na svět. Umělkyně se zabývá i tím, že mnoho lidí přestává svou situaci zvládat, ale přitom se obávají někomu se svěřit, protože zvlášť v mladém věku (ale nejen v něm) je člověk zranitelný a právě tehdy může vzbuzovat zášť těch, kteří jsou skrytí v davu. Je prokazatelné, že odlišnost může vyvolat dokonce šikanu.

Autorka však neuvažuje jen o vykořenění lidí, ale také o tom, jak někdy znásilňujeme přírodu, která je vůči nám bezmocná.

Instalace znepokojuje i otevírá náruč

Instalaci tvoří imaginární tělo, které může být lidské a také rybí, spojuje se v ní hravost s aktuálními myšlenkami formujícími dnešní prostředí. Promítá se do ní i smysl pro živé uspořádání celku, ve kterém jsou místa, kde si každý může sednout a vnímat uklidňující zvuky vyvolávající touhu napsat svůj vlastní příběh.

Na „nástěnce“ jich je už vyvěšená celá řada a stojí za to si aspoň některé přečíst. Zaujal mě text romského chlapce, který kdysi ve škole napsal povídku o tom, jak se jako Rom a navíc homosexuál cítil vyřazený ze společnosti. Našel tehdy pochopení u paní učitelky, která si s ním promluvila a dodala mu sebedůvěru. Dodnes na ni rád vzpomíná. Píše, že aby našel prostředí, které by ho bez výhrad přijalo, musel se nakonec odstěhovat do jedné ze světových metropolí, kde jsou všichni tak jiní, že se odlišnostmi už nikdo nezabývá, protože jsou vlastně normální.

Základní myšlenkou a mottem výstavy je věta: „Moje tělo není ostrov, po kterém byste se mohli procházet bez pozvání...“ Umělkyně naznačuje možnosti, jak čelit psychickému nebo dokonce fyzickému násilí v době tak vyspělé techniky, že někdy sotva uneseme důsledky jejího užívání. Celá instalace působí na jedné straně znepokojivě, ale na druhé straně příjemně, cítíme se tu jako doma v obýváku, ve svém prostředí. Je technicky velmi náročná, ale zároveň sympaticky hravá a intimní, vyvolává příjemnou i trochu smutnou a nostalgickou náladu.