Evropa je náš domov. Spisovatel Jaroslav Rudiš hledal společná pojítka mezi okolními národy

Lidovky.cz Winterbergova poslední cesta je cestou do minulosti. Hlavní hrdina se vydává se starým bedekrem po rakousko-uherských městech. Proč ta fascinace předválečnou minulostí?

Je otázka, do jaké minulosti. On si dobře uvědomuje, že ohlížení do minulosti je velká lež a iluze. S bedekrem z roku 1913 nechává ožívat svět před první velkou světovou válkou, po cestě se objeví slova jako „malebné vyhlídky“, pořád je z vlaku vidět něco krásného, zároveň ale jede přes bojiště – třeba to z roku 1866 u Hradce Králové, které Winterberg považuje za začátek všech našich katastrof. Cítí tam začátek jedné nekonečné války, která nás provázela až do minulého století. Ví, že nostalgie je dvousečná.