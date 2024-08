Fascinovalo mě Delonovo herectví, vzpomíná Pavel Trávníček. „Je to idol a ještě dlouho zůstane“

Pavel Trávníček

Zlatá éra francouzského filmu natočila podle Trávníčka mnoho dobrých filmů, bylo to velké období, začaly být zajímavé kriminálky, podotkl. „Alain Delon, jak napsala agentura AFP, byl drze krásný, a náramně se jim hodil, líbil se ženám,“ vzpomínal dnes Trávníček.

Pro dabování Alaina Delona si Trávníčka vybrala režisérka Marie Fronková, natočili spolu celou ságu Delonových filmů, rád má například Dva muži ve městě. „Jeho koncentrované herectví lidi fascinovalo a mě taky,“ řekl.

Osobně se s ním setkal jednou v Praze někdy před asi 20 lety v kině ve Vodičkově ulici, kde si podle svých slov poprvé všiml, jak to funguje, když přijede velká hvězda. „Všichni na něj zírali jako na zjevení“, podotkl. Když pak z kina odcházel, šel za Delonem pasáží, kde ho míjely dvě ženy. Jedna Delona poznala, druhá ji ale odpověděla: „Ty si pitomá, co by tady dělal,“ připomněl dnes Trávníček úsměvnou historku.

Delon později do Prahy zavítal také na pohřeb prezidenta Václava Havla v roce 2011. Havel se s Delonem poprvé setkal počátkem roku 1990, kdy se první polistopadový český prezident účastnil slavnostní akce v pařížském divadle s vybranými francouzskými herci. Byl mezi nimi právě i Delon, který tehdy na Havlovu adresu řekl: „Váš prezident na mne působí velmi kladným dojmem a skutečnost, že člověk jeho formátu je prezidentem Československa, je pro vaši zemi velká šance.“

Oba milovníci filmu a divadla se pak setkali také o tři roky později, kdy byl Delon jedním z čestných hostů pražského Plesu v Opeře. Herec byl zároveň i pravidelným dárcem fondu Společnosti Olgy Havlové. Sympatie prezidentského páru si pak Delon vysloužil také tím, že Havlovu druhou choť Dagmar označil za nejkrásnější první dámu.

Herec Alain Delon zemřel dnes nad ránem ve svém domě v Douchy, bylo mu 88 let. Agentuře AFP to ve společném prohlášení sdělily jeho tři děti. Delon byl v posledních letech nemocný.

Tuzemští odborníci oceňují Delonův herecký talent

„V 60. a 70. letech byl vedle Jeana Gabina, Jean - Paula Belmonda nebo Louise de Funese francouzským filmovým symbolem. Ale na rozdíl od jiných hrál ve filmech velkých francouzských a italských tvůrců. Jeho stopa a žánrový záběr ve filmu jsou mimořádné. Byl světovým idolem, což se stává málokterým hercům. Byl u toho, když se v 60. letech v kinematografii děly převratné věci,“ řekl režisér Fero Fenič.

Ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant sdělil, že Delon žil život tak dlouhý, že dokázal nejen vybudovat kariéru světové filmové hvězdy, ale stihl se propadnout i do řady konfliktů, sporů a rozporů, které provázejí naši dobu. „Delon byl cool dřív, než se tento pojem dostal do všeobecného slovníku. Takového si ho budou pamatovat diváci, kteří ho vídali na plátně, takového ho ocení i dnešní generace, pro kterou bude teď na chvíli jeho jméno a jeho herectví objevem. Delonův význam ve světové a zejména francouzské a zejména autorské kinematografii zůstane živý a inspirativní,“ uvedl.

Prezident České filmové a televizní akademie Ivo Mathé připomněl, že v době komunistického režimu patřila francouzská kinematografie k jedné z těch přístupnějších a Delon patřil ke zlaté generaci francouzských herců a hereček, která určitě výrazně poznamenala tuzemské diváky. „Byl to herec s obrovským záběrem a patřil k těm nejznámějším a z našeho pohledu světovým. Je to veliká osobnost nejen evropské kinematografie,“ konstatoval.