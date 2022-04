Febiofest startuje. V předprodeji vstupenek nejvíce lákají tři komedie

Pocta Rodenovi je spojena s distribuční premiérou díla Promlčeno, kde jeho hrdina oživuje minulost v přímém přenosu, zato do mezinárodních soutěží Febiofestu se žádná česká novinka neprobila.

V hlavní kategorii se utkají až westernově ladění Kanibalové, příběh hrdé prostitutky Její cesta, drama polského páru na italské dovolené Tichá země, vypjatá letní romance Muréna, osud vdovy po sebevrahovi Vera sní o moři a dvě variace dospívání: ve filmu Jsi jako já se teenagerka z předměstí Paříže dá k teroristům, mladá dívka z díla Jako v nebi žije v Dánsku 19. století.

Ani mezi komediemi, jež posuzuje divácká porota pod vedením Michala Suchánka, se domácí titul nenajde. Černý humor provází čekání na kontrolu podniku v titulu Dobrý šéf, jemuž vládne Javier Bardem a který se zahajovací veselohrou Vévodou z Wellingtonu a s distribuční tragikomedií Film roku, v níž hraje Bardemova žena Penélope Cruzová, patří v předprodeji k nejžádanějším.

Parodii Policejní tajemství, v níž tandem policistů zkoumá svou sexuální orientaci, natočil jako režijní debut brankář islandské fotbalové reprezentace. Bláznivá Chůva reaguje na hysterii kolem kampaně MeToo, Nejlepší rodina odhaluje tajnosti šlechtických rodů. Ke stáru se dá na sport Mark Rylance coby Nejhorší golfista na světě a šibeniční vtip slibuje tragikomedie Jak utéct hrobníkovi z lopaty, líčící otrlé podnikání na kyjevském hřbitově.

Není to zdaleka jediný příspěvek z Ukrajiny, jíž Febiofest věnuje celou zvláštní sekci rozdělenou na vizitky mladých tvůrců a národní klasiku. Navíc na festivalu zažijí svůj vstup do kin Sencovův snímek Nosoroh či dokument Petera Kerekese 107 matek, jenž zavede do ženské věznice v Oděse.

Novinkou je rozdělení sekce Generace na dvě části. Junior je určen nejmenším divákům, součástí Generace Plus se staly filmy o dospívání. Sekce Panorama zvaná Ikony patří novinkám mistrů režie včetně Svatby od Wojciecha Smarzowského, Nové proudy v průřezu děl z festivalů zahrnou i nositele divácké ceny z Benátek, film Slepý muž, který neviděl Titanic.

Mezi dokumenty zazáří premiéra záznamu narozeninového koncertu kapely Pražský výběr: Symphony Bizarre, sekce Queer Now pak obsahuje dva kandidáty na Oscara, německou Velkou svobodu a brazilskou Soukromou pustinu.

Zvláštní kapitolu věnuje Febiofest ženám. Z letošního klání Berlinale dorazí snímek Čára, který doprovodí představitelka hlavní role Stephanie Blanchoudová, s dobovým příběhem feministky Svět plný barev přijedou producentky Thembisa Cochrane a Georgie Pagetová.

Rovněž se odehraje prezentace filmařek žijících momentálně v Česku, které své již rozpracované projekty nyní nemohou na Ukrajině dokončit.