Koncerty i gastronomická show. Festival Khamoro už po šestadvacáté přiveze do Prahy to nejlepší z romské kultury

Nespoutané flamenco v moderním kabátu, energické olašské čapáše, makedonská dechovka, bravurní gypsy jazz, ale i filmové projekce a gastronomická show. To všechno na přelomu května a června nabídne Khamoro. Festival, jenž organizuje Slovo 21 a Studio Production Saga a který už 26 let přiváží do Prahy to nejlepší z romské kultury. Festival, který pomáhá Romům najít mnohdy ztracenou identitu a bojuje proti stereotypům a xenofobii.