Mistři skla pod jednou střechou: součástí festivalu Prague Art Week bude i jedna mimořádná výstava

Třetí ročník festivalu Prague Art Week bude hostit výstavu s názvem To Be or Not to Be: That Is the Question, na které představí svá díla Martin Janecký a Rony Plesl. Světově uznávaní umělci vystaví své skleněné plastiky pod patronací KodlContemporary od 5. do 8. září v Paláci Savarin, který byl kvůli rozsáhlé rekonstrukci dlouhá léta uzavřen. Expozici bude poté možné navštívit v Clam-Gallasově paláci od 13. do 30. září 2024.