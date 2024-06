Světový Rock For People. Našlapaný festival přivítá 40 tisíc diváků, zahrají The Offspring i The Prodigy

Skupina The Offspring foto: archiv Rock for People

Co se týče čistě rockové hudby, dostal se královéhradecký festival Rock For People už před několika lety s náskokem do čela českých festivalů. Nikdo nepřiváží v jeden rok tolik neoddiskutovatelně velkých rockových hvězd a 29. ročník přehlídky, která se uskuteční 12. až 15. června v hradeckém Parku 360, to jen potvrzuje.