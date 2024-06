Dvě vdovy v angličtině, metalová Vltava. Cizojazyčný Smetana by ohromil svět, myslí si šéf festivalu v Litomyšli

Lidovky.cz: Jaké to je, pořádat velký festival na malém městě?

Výhoda je v tom, že město samotné festivalem opravdu žije. Musíme si uvědomit, že Litomyšl má deset tisíc obyvatel a všichni lidé, kteří tam žijí, vědí, že se festival koná.

Někdo s velikou radostí, protože město ožije jako nikdy. Někdo s nelibostí, že nemůže zaparkovat, že naráží na nějaká omezení v přístupu na místo, kam je zvyklý pravidelně chodit.

V letošním roce mohou být obyvatelé rozladění tím, že opět pořádáme koncerty ve festivalové hale, což je místo, kam lidi chodí do fitka nebo vedle do bazénu, na koupaliště. To může být pro místní nevýhoda.

Je také náročnější sehnat všechny pracovní síly, které tak velký festival potřebuje. Na druhou stranu festival má už takové jméno a je tak dobře známý, že má i jasně danou strukturu brigádníků, kteří budou pomáhat u prodeje vstupenek, u kontroly vstupů, řidičů festivalové flotily.

Mladí lidé s festivalem počítají, těší se na něj. Je to pro ně veliká čest a žijí tím. A žije tím třeba celé místní gymnázium, celá zemědělská škola. A to je z mého pohledu vlastně fenomén a výhoda.

Ano, festival má podtitul Festival s geniem loci. Samozřejmě primárně je to myšleno na místo samotné, na zámek UNESCO, na rodiště Bedřicha Smetany, ale genius loci z mého pohledu dělají i lidé, ti místní, kteří možná občas brblají, že nemají kde parkovat, ale festivalem žijí a radují se z něho.

Lidovky.cz: Není těžké sehnat do lokality, jako je Litomyšl, dostatek návštěvníků? Všiml jsem si, že máte speciální festivalové linky z Hradce a z Brna.

Festivalové autobusové linky jsou letošní novinkou, sami jsme zvědaví, jaký bude zájem. Obecně není problém sehnat posluchače, těžké je se v Litomyšli ubytovat.

Bojujeme s ubytovacími kapacitami Litomyšle, protože když si vezmete, že přijede Národní divadlo z Ostravy, tak to znamená orchestr, sbor, technici, sólisté, všechny potřebujete ubytovat, a vedle toho chceme ubytovat i návštěvníky.

Primárně víme, že návštěvníci jsou z okolních regionů, víme, že jezdí z Prahy, víme, že jezdí z Brna. Víme též, že by velmi rádi zůstávali na festivalu déle, ale nemáme pro ně ubytování. S naplněním festivalových koncertů nemáme problém.

Lidovky.cz: Kolik máte prodaných vstupenek?

Hodně, zhruba 70 procent.

Lidovky.cz: A Litomyšlští, koupí si vstupenku?

Celá řada. Jsou koncerty, kdy vidíme, že litomyšlské publikum už se opravdu těší a vyhlíží nákup. Někdy vybírají řekněme hudebně ne tak složitý program typu Má vlast či Prodaná nevěsta. Podívám-li se na letošní ročník, určitě je přiláká Koncert na přání, kde si připomeneme 100 let české písničky.

Lidovky.cz: Vaše dramaturgie je posluchačsky velmi přístupná, otevřená. Pivní oratorium, to je festivalová objednávka?