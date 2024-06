My jsme ti necivilizovaní, zaléváme svět do betonu, říká ruský režisér Kossakovsky. Jeho dokuesej míří do Varů

Lidovky.cz: Jako prolog filmu jste využil záběry na ukrajinské domy zničené ruskou invazí. Jaký na ni jako Rus usazený v Německu a Španělsku máte názor?

Myslím, že tím prologem jsem to dal najevo. Můj producent byl proti němu, ale já jsem ho musel zařadit. Nemohl jsem tuhle agresi ignorovat. Původně jsem chtěl kvůli ní i zastavit filmování. Přišlo mi divné točit film o moderní architektuře v takové době.

To mi ale producent nedovolil. Celý projekt jsem ovšem kompletně změnil. Původně jsem točil komedii. Pak přišla pandemie a můj film zvážněl. A po ruské agresi se změnil znovu. Naštěstí mi v tom studio dalo svobodu.

Lidovky.cz: Vaše filmy na první pohled nejsou agitační, obsahují ovšem vždy silné poselství. Vracíte se i tady k názoru, že lidstvo by mělo přestat ničit?

Ano. Jsme to, co děláme. A lidstvo jako druh především zabíjí. Miliardy prasat ročně, dvě miliardy ryb, 60 miliard kuřat, půl miliardy krav a ovcí. Zabíjení je pro nás běžné, a proto se podle mě zabíjíme i navzájem.

Na konci Vojny a míru Tolstoj píše: „Velký architekte přírody, pomoz mi dostat se z toho labyrintu lží.“ Jenže nikdo nečte knihy do konce.

A za druhé, překladatelé použili slovo architekt, ale v originále je architekton, což je slovo ze staré řečtiny, které znamená architekt architektů nebo architekt vesmíru.

Můj pohled je prostý. Pokud si nikoho nevážíme, zabijeme cokoliv, vykácíme lesy, zboříme hory, je nám to jedno. Jak ale psal Tolstoj, pokud se chceme dostat z bludného kruhu války a míru, musíme udělat další krok.

Musíme si přiznat, že jsme jen malá část vesmíru. A že život motýla, prasete nebo slona má stejnou váhu jako ten můj. Pokud to budeme respektovat, budeme uvažovat jinak. Budeme mluvit, ne zabíjet.

Lidovky.cz: Je možné, aby člověk přestal zabíjet?