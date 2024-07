Letní filmová škola popadesáté. Jubilejní přehlídku zahájí snímek z prostředí karlovarského festivalu

Festival v sobotu v uherskohradišťském kině Hvězda oficiálně zahájí světová premiéra komedie režiséra Šimona Holého Hello, Welcome o třech herečkách, které se společně vydávají na festival do Karlových Varů. Režisér jí završuje trilogii snímků o ženách na pokraji změny – předcházely jí tituly Zrcadla ve tmě a A pak přišla láska...

Festivalový program ovšem poběží už od pátečního poledne. Hned zkraje se například otevře letošní Filmová čítanka zaměřená na epochu Nového Hollywoodu, kdy američtí producenti a tvůrci vsadili na náročnější snímky – tím prvním, který LFŠ představí, bude Půlnoční kovboj režiséra Johna Schlesingera z roku 1969.

Sekci Ikona věnovanou letos Davidu Lynchovi otevře také již v pátek odpoledne Mazací hlava z roku 1976 a retrospektivu Federika Felliniho zahájí Cabiriiny noci z roku 1957.

50. letní filmová škola Uherské Hradiště 26. července – 1. srpna 2024 K jubileu Letní filmové školy zařadili pořadatelé do programu výjimečnou sekci. „Padesáté výročí festivalu je bezpochyby důvodem k oslavě, zastavení se, rekapitulaci – a proč tak neučinit s lidmi, které máme rádi a kteří mají rádi nás, a fakt, že se jedná o světově uznávané filmové režiséry, není vůbec na škodu. Tak vznikla idea comebacku, tedy návratu festivalu obzvláště milých bývalých hostů, a následně i jednoduchý systém, kdy každý pozvaný comeback-host vybere jeden ze svých filmů natočených od návštěvy LFŠ a pak také kterýkoliv film z historie kinematografie blízký jeho srdci jako dárek pro festival,“ uvedl programový ředitel Jan Jílek. Sekce Comeback tak představuje tvůrce jako Mohsen Makhmalbaf, Fridrik Thór Fridriksson, Pedro Costa, Peter Strickland a Sean Ellis v unikátním kontextu.

Další osobností, již letošní ročník LFŠ připomíná, je hudební skladatel Zdeněk Liška – jeho tvorbu si návštěvníci poprvé připomenou filmem Ikarie XB1 z roku 1963.

Svým debutem Mé 20. století z roku 1989 se návštěvníkům přehlídky v pátek představí významná maďarská režisérka Ildikó Enyediová, která patří k hostům letošní LFŠ.

Dalším věhlasným hostem je francouzský tvůrce Arnaud Desplechin, který divákům jako první položku ze své filmografie představí snímek Hlídka z roku 1992.

Ildikó Enyediová a Arnaud Desplechin jsou letošními laureáty výročních cen pořádající Asociace českých filmových klubů za přínos světovému filmu. Českými laureáty cen AČFK jsou divadelník, básník a filmař Jiří Suchý a in memoriam režisér a herec Jan Kačer.

Už v pátek večer se mohou návštěvníci LFŠ zúčastnit také literárního programu přehlídky. Polský novinář a spisovatel Mariusz Szczygieł, autor slavného Gottlandu zaostřeného na nedávnou českou historii, v Hradišti představí svou novou knihu Fakta musí zatančit věnovanou žánru literární reportáže.

Vedle již zmíněných sekcí uvede LFŠ ve svém průběhu také poctu Karlu Zemanovi, jakožto Známá neznámá bude divákům představena Chantal Akermanová, jejíž snímek Jeanne Dielmanová, Obchodní nábřeží 23, 1080 Brusel se v roce 2022 objevil v čele prestižního žebříčku nejlepších filmů historie, který každých deset let vyhlašuje časopis Sight & Sound.

Jakožto Terra festivalis je letos představeno Tunisko a sekce Příběh jednoho filmu uvede navzdory svému názvu hned tři snímky z klenotnice indické i světové kinematografie – Apuovu trilogii režiséra Satjádžita Ráje.

V distribučních předpremiérách uvede LFŠ vedle zahajovacího filmu také české snímky Mord, Život k sežrání, Ještě nejsem, kým chci být, Světýlka nebo tata_bojs.doc.

Přehlídku zakončí 1. srpna film Vlny režiséra Jiřího Mádla.