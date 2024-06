Kafkovský ročník startuje: kde během festivalu ve Varech potkat hvězdy a které filmy si nenechat ujít?

České filmy v soutěži i mimo ni Karlovarský festival tradičně nabízí možnost zhlédnout v premiérách filmy českých tvůrců (a někdy je možná ve Velkém sále Thermalu s patřičným glamourem vidí více lidí než potom v běžných kinech). Účast českých režisérů v soutěžích je letos slabší než v některých jiných letech, další příděl českých filmů však letos nabízejí nesoutěžní sekce. Do hlavní karlovarské soutěže se letos podařilo proniknout dvěma filmům v české režii: tuto neděli bude mít na festivalu světovou premiéru komedie Mord debutujícího tvůrce Adama Martince. Film dostal mezinárodní název Our Lovely Pig Slaughter a točí se okolo venkovské zabijačky. „Je podivuhodně trefnou studií české nátury, která niterným vykreslením postav i břitkým humorem evokuje vrcholná díla československé nové vlny,“ slibuje programová anotace.

V úterý přijde na řadu rodinné drama Světýlka laureátky karlovarské ceny za režii z roku 2022 Beaty Parkanové. Příběh sleduje rozpad rodiny dětskou optikou: „Klíčovou dírkou, uchem přitisknutým na dveře, očima, které jsou ve výšce pasu dospělých. Každý den jednou končí a tento se stává pro Amálku zlomovým.“

Českou koprodukční účast má také snímek Ema a smrtihlav slovenské režisérky Ivety Grófové, který první diváci zhlédnou už tuto sobotu. Děj filmu se vrací do temných 40. let minulého století: „Bouřlivá nálada ve společnosti postihuje i maďarskou vdovu Mariku, která přichází o práci v arizovaném krejčovství. Kvůli sílícím protimaďarským tendencím se stahuje do ústraní, navíc i kvůli tomu, že ukrývá židovského chlapce.“

Mimo soutěže, přesto ve svém hlavním programu uvádí karlovarský festival například očekávané retro Jiřího Mádla Vlny odehrávající se v roce 1968. V sekci Zvláštní uvedení je bude poprvé promítat v pondělí. Středobodem Vln je podle festivalové anotace Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu, místo plné talentovaných osobností s širokým rozhledem, jazykovou výbavou a především snahou o poctivou novinářskou práci, v jejímž středu je a musí být pravda. Sekce Zvláštní uvedení nabízí také Zahradníkův rok Jiřího Havelky s Oldřichem Kaiserem v hlavní roli – snímek inspirovaný skutečným příběhem bezpráví páchaného na mírumilovném zahradníkovi bohatým sousedem. Celovečerní debut Marie-Magdaleny Kochové Ta druhá zkoumá fenomén takzvaných „skleněných dětí“, které vyrůstají se sourozencem se speciálními potřebami. Na programu Zvláštního vedení jsou též dokumenty: Tatabojs.doc Marka Najbrta, Ještě nejsem, kým chci být – portrét fotografky Libuše Jarcovjákové od režisérky Kláry Tasovské nebo Architektura ČSSR 58–89 režiséra Jana Zajíčka. V sekci Horizonty našel domov animovaný film Kristiny Dufkové Život k sežrání natočený podle knihy Mikaëla Olliviera. A v sekci Návraty k pramenům bude mít premiéru portrét Ivy Janžurové Janžurka, který natočila hereččina dcera Theodora Remundová.