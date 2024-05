Bohdalové to i ve 93 letech stále hraje, Strachův film Svatá ale klopýtá o logické zádrhele

Seniorka jménem Olga má silný životní příběh: těsně po druhé světové válce, když jí bylo čtrnáct let, ji spolu s matkou, rodilou Ruskou, sovětský aparát odvlekl do gulagu. Zpátky do Československa se dostala až po dekádě plné útrap, strachu a děsivých zážitků.

Za komunistického režimu se o svých zážitcích šířit nesměla, teprve po převratu se přihlásila o odškodění a začala o svém příběhu mluvit a psát. Se svou novou objemnou knihou nyní (tedy ve dvacátých letech 21. století) úspěšně objíždí studentské posluchárny a hojně obsazené sály a sugestivně vypráví o svých zkušenostech.

Třikrát byla navržena na medaili od prezidenta, tentokrát by to doopravdy mělo vyjít. Proto se o ni začne zajímat redaktorka společenského magazínu Dastychová, která, jak se záhy ukáže, má o Olžině vyprávění jisté pochybnosti. To nelibě nese zejména Olžina dcera Hana, která Dastychové zakáže cokoli publikovat. Sama však začne pátrat a objeví v matčině vyprávění trhliny.