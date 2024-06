(Bez)starostná jízda Toma Hardyho a Austina Butlera. Motorkáři doplňují to, co v kultovním Easy Riderovi chybí

Fotograf Danny Lyon strávil před více než půlstoletím hodně času s motorkářským klubem z Chicaga a své svědectví vtělil do knihy The Bikeriders, která poprvé vyšla v roce 1968.

Působivé černobílé obrazy ze spolkového, ale též třeba rodinného života drsných chlapíků na silných strojích teď inspirovaly režiséra Jeffa Nicholse k natočení stejnojmenného filmu.

„Využil jsem z knihy mnoho motivů, ale přesto je to čistokrevná fikce. Moji hrdinové nikdy neexistovali, jsou spíš symboly, které reprezentují, co znamená být součástí téhle mimořádné subkultury,“ uvádí filmař, který příběh protáhl až do období, kdy se z motorkářských klubů vyvinuly motorkářské gangy a ideály původních zakladatelů se často rozplynuly jako dým z výfuku.

Jak to bylo s Vietnamem

Autor původní knihy inspiroval filmovou postavu fotografa a spisovatele Dannyho, který se po několika letech vydává po stopách svých přátel a snaží se zjistit, co se s členy klubu Vandals stalo. Jeho hlavním zdrojem je Kathy, přítelkyně charismatického rebela Bennyho.

Vzpomínky pak vracejí děj do doby, kdy Vandals zažívali rozkvět a všichni chtěli být jako oni. Právě to ovšem přispělo k postupnému úpadku a rozvratu původního hnutí, které rozhodně nebylo nijak svatouškovské, ale přece jen ctilo relativně sympatické zásady.

Nenávist, sektářství a šikana, které později zvítězily, jen posilují nostalgii, kterou mohou cítit ti, jimž se divokou jízdu podařilo přežít.

Nespoutaného Dannyho přesvědčivě předvádí Austin Butler (představitel Elvise Presleyho ze snímku Baze Luhrmanna z roku 2022); druhou hlavní mužskou postavou je Johnny, pomyslný „táta“ ostatních motorkářů, zakladatel a šéf klubu.

Motorkáři USA 2023 Scénář a režie: Jeff Nichols

Předloha: Danny Lyon

Hrají: Austin Butler, Jodie Comerová, Tom Hardy, Norman Reedus a další Premiéra 20. června 2024

Tom Hardy dobře využil příležitost sehrát poměrně vrstevnatou postavu muže, který vládne přirozenou autoritou i jistou moudrostí, zároveň však neváhá sáhnout k zákeřnosti, když v rituálním souboji obhajuje své vůdcovství při výzvě některého z členů.

Stárnoucí alfa samec čím dál naléhavěji cítí, že mu ubývají síly, a snaží se přesvědčit Bennyho, aby převzal za Vandals zodpovědnost, ten však něco takového odmítá – i proto věci nedopadají dobře a Kathy se o to víc snaží, aby Bennymu přistřihla křídla a vymanila jej z čím dál toxičtějšího prostředí.

Britská herečka Jodie Comerová (známá mj. coby vražedkyně Villanelle ze série Na mušce) se ovšem do své role nekomplikované Američanky pokládá až příliš vehementně.

To, že režisér Jeff Nichols pojal postavy jako symboly, s sebou nese téměř nevyhnutelnou modelovost celého příběhu. Naštěstí ji alespoň zčásti kompenzuje důraz na autentický ráz předestřených obrazů, inspirovaných světem Lyonových fotografií.

Díky postavě Dannyho snímkem také prostupuje lehce znepokojivá a stále aktuální otázka, do jaké míry se intelektuál může stát členem lidového „kmene“ s leckdy problematickými hodnotami a jaké kompromisy ho to bude stát.

Pro diváky z našich končin je tenhle návrat do historie dobrou příležitostí zase si trochu zpřesnit představu o americké mentalitě (třeba o tom, jak to bylo s chutí části Američanů bojovat ve Vietnamu).

Motorkáři jsou i vědomou debatou se slavným Easy Riderem čili Bezstarostnou jízdou, do níž si zlehka rýpnou: jeden z členů klubu si v čase úpadku motorkářského hnutí přivydělává jako živý poutač právě na Hopperův film.

Ty snímky nejsou v rozporu a líčí totéž, prohranou svobodu. Motorkáři ale mají výhodu odstupu, díky němuž mohou zavedený obrázek užitečně doplnit.