Diváci chtějí hrdinu, co se zvedne a bojuje, proto možná Tání nepoberou, říká režisérka Veerle Baetensová

Lidovky.cz: Osud hlavní hrdinky Tání Evy je dost ponurý, podobně jako byl ten vaší postavy z Přerušeného kruhu, za niž jste získala Evropskou filmovou cenu. Proč je důležité chodit do kina i na drsné příběhy, na které musí mít člověk trochu odvahu?

Filmy mohou dodat těžkým tématům citlivost. Dokážou mluvit o traumatu tak, aby mu lidi rozuměli. Vytváří empatii. Tání ukazuje, jak se stane, že někdo celý život mlčí o tom, co se mu stalo. A taky to, že krutost existuje z určitých příčin.

Nechtěla jsem mít ve filmu zlé postavy. V knize jsou Evini dětští kamarádi od začátku chladnokrevní, ale tomu já nevěřím. Ke všemu jsem přistupovala jemně a uctivě. Násilí neukazuju. Ostatně to, co si představíte sami, bývá ještě horší než to, co vidíte, jako když ve filmu Sedm sledujeme výraz Brada Pitta, když otevře krabici, kde víme, že je hlava Gwyneth Paltrowové.

A hlavně jsem chtěla z diváka vytvořit něco jako svědka Evina příběhu. Ve filmu se k ní všichni otočí zády. Divák se během snímku stává jakýmsi jejím přítelem, její rodinou. Přestože na začátku mu není moc sympatická, protože jí nerozumí.

Lidovky.cz: Dělala jste kvůli filmu nějaký vlastní psychologický průzkum, nebo jste se spoléhala jen ne román?

Dělala. Bylo to nutné, abych pochopila, čím si Eva prochází. Mluvila jsem s dětmi alkoholiků, s ženou, jejíž sourozenec spáchal sebevraždu, s linkou pro sebevrahy, s lidmi, kteří byli sexuálně zneužiti. Se spoustou lidí. Chtěla jsem ten scénář napsat správně, přistoupit ke všemu s respektem.

Lidovky.cz: Liší se film hodně od knihy?