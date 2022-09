Festival San Sebastián začíná, v soutěži je i český film Il Boemo o životě Josefa Myslivečka

Životopisné drama s Vojtěchem Dykem v hlavní roli se bude snažit prosadit v konkurenci dvou desítek filmů, mezi nimiž jsou například nejnovější počiny režisérů Sebastiána Lelia, Ulricha Seidla nebo Diega Lermana. Pro českou kinematografii představuje velký úspěch už to, že byl film Il Boemo vybrán do hlavní soutěže.

Naposledy soutěžil film českého tvůrce na některé z velkých mezinárodních přehlídek v roce 2019, kdy bylo na festivalu v Benátkách uvedeno Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. V San Sebastiánu se český film prosadil naposledy v roce 2005, kdy si hlavní cenu odnesl snímek Štěstí Bohdana Slámy.

Porotu vede Glenn Closeová

O nositelích cen bude na letošním 70. ročníku festivalu rozhodovat porota vedená americkou herečkou Glenn Closeovou, na výběr bude mít ze 17 snímků.

Velký prostor přehlídka tradičně nabízí španělským filmům – letos soutěží čtyři a další vznikly ve španělské koprodukci. Mezi nimi bude například celovečerní debut Mikela Gurrey s názvem Suro či vztahové drama La consagración de la primavera (Svěcení jara) Fernanda Franka, který v roce 2013 sklízel uznání za svůj psychologický film Zraněná (La Herida). Mimo soutěž se bude promítat dokument Isabel Coixetové El sostre groc sledující příběh bývalých studentek divadelní školy, které se pokoušejí vyrovnat s tím, že je sexuálně zneužívali dva učitelé, či vězeňské drama Modelo 77 režiséra Alberta Rodrígueze.

Svá nová díla do San Sebastiánu přivezou i oceňovaní tvůrci jako chilský režisér Sebastián Lelio, Korejec Hong Sang-soo či Rakušan Ulrich Seidl. Lelio, který v roce 2018 získal Oscara za svůj film Fantastická žena, bude soutěžit s mysteriózním dramatem The Wonder (Zázrak) natočeným podle knižní předlohy Emmy Donoghueové. Hong Sang-soo, mimo jiné držitel několika ocenění z filmového festivalu Berlinale, přiveze experimentální snímek Walk Up (Cesta nahoru) a Ulrich Seidl představí film Sparta.

O tom se mluví v souvislosti s obviněním, že štáb při natáčení v Rumunsku nevhodně zacházel s dětmi; kvůli tomu byl film stažen z programu na festivalu v Torontu. Loni si Zlatou mušli odnesl film Crai Nou (Modrý měsíc) rumunské režisérky Aliny Grigoreové.