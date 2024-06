Pavel přivítal ve Varech Sentsova, na film přišel i Mortensen se znakem Ukrajiny

„Jdeme na jiný film, který nebude tak těžký. Jdeme raději na Mord. To zní také brutálně, ale přeci jen to bude o úplně jiné situaci, která bude popisovat mnohem veselejší realitu našeho života,“ dodal s úsměvem Pavel na terase hotelu Thermal.

Hyperrealistický dokument z prostředí války na Ukrajině s názvem Real uvedl Sentsov osobně ve Velkém sále hotelu Thermal v 18:00. „Real nelze nazvat filmem. A nelze ho nazvat ani dokumentem. Je to video o válce zaznamenané náhodou během jedné bitvy. Samotnou bitvu zde nevidíme. Odehrává se někde mimo záběr, o kus dál, a my vidíme jen jeden zákop a slyšíme hlasy v rádiu mezi účastníky bojů během ukrajinské protiofenzívy v létě roku 2023,“ uvedl již dříve Sentsov svůj film, který je na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v sekci Zvláštního uvedení.

Na premiéru filmu přišel také Viggo Mortensen, který se oblékl symbolicky do černého trika s ukrajinským státním znakem.

„S panem Sentsovem jsme řešili aktuální stav na Ukrajině a pokračující podporu, protože to je to, co Ukrajinci potřebují. Bavili jsme se hlavně o tom, jak důležité je mít takové autentické obrázky ze situace na bojišti, protože ty nám mohou zprostředkovat mnohem víc, než řada komentářů,“ řekl český prezident krátce před premiérou.

„Protože můžeme stokrát lidi přesvědčovat, že válka na Ukrajině se nás týká, jelikož případný úspěch Ruska by měl dopad na nás všechny, ale pokud si to lidé nedokážou představit tak, aby je to zasáhlo emocionálně, tak si tu hrůzu nepředstaví. A to dokáže film lépe než slovo. Pokud se někdo vydrží dívat na tak autentické záběry, jako jsou ve filmu Real, tak i jemu naženou husí kůži a musí si říct: Tohle musíme zastavit,“ dodal Pavel.

„Neměl jsem v úmyslu nic natáčet. V tu chvíli jsem si nemyslel, že se děje něco zajímavého. Jen jsem kontroloval kameru, omylem stiskl tlačítko a zapnul ji. Tak vznikl hodinu a půl dlouhý záznam, dokud vydržela baterie, bez jakéhokoli střihu a bez začátku a konce,“ okomentoval Sentsov vznik snímku Real. Právě tato metoda je podle Pavla nakonec nejúčinnější. „Kdyby věděl, že natáčí, tak to bude režírovat. Ale toho jsou opravdu autentické záběry. A o to cennější jsou,“ dodal český prezident.