Zemřel producent Frank Farian, tvůrce kapel Boney M. a Milli Vanilli. Bylo mu 82 let

Frank Farian se narodil 18. července 1941 v Kirnu jako Franz Reuther. Působil jako zpěvák, skladatel a producent. Uvedl v chod disco popovou formaci Boney M., tanečně-pěvecké duo Milli Vanilli a latinskoamerickou popovou skupinu No Mercy. Vlastnil nahrávací společnosti MCI. Během své kariéry prodal přes 850 milionů desek a získal 800 zlatých a platinových certifikátů.

Franz Reuther v dětství žil s matkou a dvěma sourozenci – otec padl ve druhé světové válce. Vyučil se kuchařem, ale když mu životní cestu zkřížil rock’n’roll, z Franze se stal Frank Farian, založil kapelu Frankie Boys Schatten a v roce 1964 vydal singl Shouting Ghost, který se ale setkal s posluchačským nezájmem.

O tři roky později vydal pod jménem Frankie Farian předělávku písně Mr. Pitiful z repertoáru Otise Reddinga a poté podepsal nahrávací smlouvu jako sólový interpret. Přeorientoval se na pop a vydával úspěšné singly. Jeho song Was kann schöner sein? z roku 1973, což byla coververze skladby When you’ve Gotta Go zpěvačky Lynsey de Paul, zařadil německý časopis Popkultur mezi 100 nejlepších „Schlagerlieder“, tedy „šlágrů“ všech dob.

Společně se zpěvačkami Liz Mitchell a Marcií Barrett, tanečnicí Maizie Williams a zpěvákem Bobbym Farrellem založil v 70. letech kapelu Boney M., pro kterou vyprodukoval hity jako Daddy Cool, Rivers Of Babylon, Rasputin a mnohé další. Později vyšlo najevo, že Farrell ve skutečnosti na nahrávkách Boney M. nezpíval a při vystoupeních otevírel ústa na playback Farianova hlasu.

Podobná aféra se týkala i jeho dalšího úspěšného producentského kousku, dvojice Milli Vanilli, kterou tvořili vizuálně atraktivní tanečníci Robert Pilatus a Fabrice Morvan. V roce 1989 díky závadě v technice při jejich vystoupení vyšlo najevo, že chlapci zpívají na playback. Farian později přiznal, že na albech Milli Vanilli vůbec nezní hlasy Pilatuse a Morvana a dvojice musela v roce 1990 vrátit cenu Grammy za nejlepšího nového umělce. V USA se na podvodný podnik jménem Milli Vanilli sneslo několik žalob podle zákona na ochranu spotřebitele.

Do Farianova producentského portfolia dále náležely projekty jako No Mercy, La Bouche nebo Le Click. Produkoval také album Blind Before I Stop amerického zpěváka Meat Loafa.

Prasečí srdeční chlopeň

V roce 2022 podstoupil operaci srdce, v rámci níž mu lékaři voperovali prasečí srdeční chlopeň. Podle jeho slov mu tento zákrok zachránil život.

„Moje srdeční chlopeň funguje skvěle. Mick Jagger má v sobě mimochodem úplně stejnou. Mám v sobě dobré prase,“ liboval si v tisku.

V posledních letech žil Frank Farian v Miami na Floridě. S bývalou manželkou Chinyou Onyewenjo měl tři dcery a syna.