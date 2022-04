Na Grammy bodovala Olivia Rodrigo, album roku natočil Jon Batiste. Diváky burcoval i Zelenskyj

Moderátor Trevor Noah v uvítací řeči bleskově představil přítomné hvězdy, prohodil něco vtipů a zdůraznil, že „dnes večer se bude hrát hudba, budeme předávat ceny, poslouchat, tančit a o nikom neřekneme nic ošklivého.“

Večer zahájilo vystoupení dvojice Silk Sonic, které tvoří zpěvák Bruno Mars a raper Anderson.Paak. Zahráli skladbu 777 z debutového alba A Evening With Silk Sonic.

Duo získalo Grammy za píseň roku a také na nahrávku roku, kterou je podle akademie skladba Leave The Door Open. „Děkuju všem, kteří nám s albem pomohli. Díky, lidi. A všem nominovaným vzkazujeme, že vás milujeme,“ řekl Bruno Mars.

Grammy za album roku (We Are) z rukou zpěváka a kytaristy Lennyho Kravitze převzal Jon Batiste. „Neexistuje nejlepší muzikant, tanečník nebo herec. Umění je subjektivní a dostane se k lidem ve chvíli, kdy je potřebují nejvíc. Na muzice pracuju každý den, miluju ji. Buďte sami sebou, mám vás moc rád,“ vzkázal všem nominovaným.

Nejlepší vokální výkon dua nebo kapely předvedly Doja Cat a SZA ve skladbě Kiss Me More. „Za celej život jsem se tak rychle nevyčurala. Děkuju vám všem, moc si toho vážím. Nebyla bych tady bez fanoušků, bez rodiny, bez svého týmu,“ prohlásila k slzám dojatá Doja Cat.

Grammy za objev roku získala devatenáctiletá zpěvačka Olivia Rodrigo, která loni vydala skvělé album Sour.

„Děkuju akademii, že se mi splnil můj největší sen. Děkuju svým skvělým rodičům, přátelům, svým spolupracovníkům.“ Olivia získala rovněž Grammy za nejlepší sólový popový pěvecký výkon. Akademie ocenila její hit Drivers License, s nímž během večera vystoupila živě.

Cenu dostala i za nejlepší popové zpívané album. „Děkuju mámě, že mě podporovala ve všech mých snech, ať už byly sebebláznivější,“ vzkázala zpěvačka.

„A teď jsem měl uvést vystoupení Foo Fighters, ale kvůli tragickému úmrtí bubeníka Taylora Hawkinse tu bohužel s námi nemohou být,“ uvedl Trevor Noah vzpomínku na všechny muzikanty, kteří nás v loňském roce opustili.

Foo Fighters získali tři Grammy, mimo jiné za nejlepší rockové album roku – desku Medicine At Midnight.

Zazněla rovněž tklivá balada Still Have Faith In You z alba Voyage od čtveřice ABBA, která přinesla ochutnávku toho, co nás čeká v případě chystaného turné s virtuálními „ABBAtary“.

Nejlepší rapový výkon předvedli Baby Keem a Kendrick Lamar. „Je to můj sen, nemůžu ani všem pořádně poděkovat,“ prohlásil oceněný Baby Keem. Grammy si odnesl za skladbu Family Ties z alba The Melodic Blue.

Nejlepší countryové album – Starting Over – natočil zpěvák Chris Stapleton. „Zdravím vás, moje dvojčata mají dneska narozeniny. Nemůžu být na jejich oslavě, což je ode mě trochu oběť, ale jiní lidé dělají větší oběti, abychom mohli žít v lepším světě,“ pronesl v děkovné řeči. Cenu mu předala zpěvačka Kelsea Ballerini a herec Anthony Mackie, známý například ze série Avengers.

Grammy ze nejlepší R&B album dostala Jazmine Sullivan za desku Heaux Tales. „Nevěřím svým uším, že tady můžu stát. Psala jsem tenhle projekt, abych se očistila od svých hříchů. Chtěla jsem, aby i černé ženy mohly vyprávět své příběhy. Děkuju všem známým, kamarádům, mému chlapovi, Výběr z vítězů Grammy mám vás moc ráda,“ řekla zpěvačka.

Slavnostní večer nezůstal lhostejný k dění na Ukrajině. Vystoupení Johna Legenda a ukrajinských umělců uvedl záznam proslovu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

„Naši muzikanti teď nosí spíš brnění než smokingy, ale přesto hrají, i když je nikdo neslyší. Věřím tomu, že naše města budou opět svobodná jako vy na pódiu Grammy. Podporujte nás, ale ne tichem,“ vyzval všechny přítomné ve svém apelu.