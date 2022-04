Gustav Brom se nebál ani experimentů. Čtyřalbum 100 let zachycuje jeho tvorbu

Nedožitá stovka legendy, jakou zůstává kapelník, dirigent, saxofonista, skladatel, textař, zpěvák a manažer Gustav Brom (1921–1995), si zaslouží pořádnou oslavu. Vždyť „takové padesátky se dožijete jednou, maximálně dvakrát za život“, jak žertoval jiný génius, jazzman a první „cimrmanolog“ Karel Velebný. A jak onen bonmot parafrázuje autor obsáhlého sleeve-note 4CD Gustav Brom – 100 let, hudební publicista a hudebník Jan Dalecký, zvláště jde-li o „padesátkou dvojnásobnou“.

Nápadným kladem titulu je důstojný rozsah. Ani čtyři po okraj naplněné kompaktní disky sice nedokážou zachytit více než příslovečnou špičku ledovce mohutného repertoáru Orchestru Gustava Broma. Nicméně umožňují soustředit se nejen na obecně nejznámější díl tvorby, na odlehčené swingové kusy, převzaté evergreeny a doprovod zpěváků.

GUSTAV BROM – 100 LET Indies Happy Trails

Najde se tu dost prostoru pro uvedení náročnějších a rozsáhlých kompozic, jako je třeba Preludium, rondo a fuga či Concertino pro klavír a orchestr virtuózního trumpetisty a také plodného skladatele z řad „Bromovců“ Jaromíra Hniličky. K dalším přednostem kolekce patří fakt, že dává přednost dříve nevydaným, veřejnosti většinou neznámým, až doteď v rozhlasových archivech utopeným snímkům.

Platí to i pro nahrávky s hvězdným americkým klarinetistou Edmondem Hallem pro brněnský rozhlas z roku 1960, nekryjící se s verzemi publikovanými na dobovém vinylovém EP.

Jak vyplývá už ze zmínky o Hallovi, na 4CD nechybí ani standardy tradičního jazzu. Došlo také na ukázky z písňové tvorby. Dramaturg Dalecký vhodně rozčlenil komplet na ucelené „podčásti“, mapující různé autory hudby a žánrové okruhy. Čtyřalbum zkrátka potěší pestrostí, ale zároveň nepůsobí rozháraně, což by hrozilo třeba při chronologickém řazení snímků. Vydavatelský počin zahrnuje také nahrávky Vibrafonového kvarteta Orchestru Gustava Broma jako příklad malých sestav, které fungovaly v rámci „značky“.

Případně skladbu Vyznání výrazného hráče a skladatele z Bromova okruhu Oldřicha Blahy v podání Jazzového orchestru Vojenského estrádního souboru Praha pravděpodobně z roku 1963, kde tehdy hráli i další „Bromovci“ jako Mojmír Bártek. Samostatný blok věnoval dramaturg nahrávkám Bromova orchestru s hosty jako Karel Velebný, Emil Viklický či Karel Růžička.

Cesty třetím proudem

Cenné jsou Bromovy výlety do oblasti fúzí mezi jazzem a klasickou hudbou (tzv. third stream). Včetně těch humorně odlehčených. Na kompilaci je reprezentují kompozice osobností, jako jsou mezinárodně etablovaný Pavel Blatný (1931–1921), Arnošt Parsch (1936–2013), jeden z našich nejvýznamnějších autorů soudobé hudby, ovlivněný postupy minimalismu, aleatorické hudby, elektronickými experimenty i lidovou tradicí, nebo Miloš Štědroň (*1942).

Právě skladatel Miloš Štědroň s humorem a úctou vzpomíná v bookletu na Bromova zadávání kompozic: „Nezapomenutelný kapelník Gustav Brom obvykle od nás thirdstreamové kompozice objednával slovy ‚kluci, napište zas nějaký ty třetiproudový blbosti, ať můžeme točit novinky‘.“

Čímž Bromův přístup k hudbě ani náhodou nezlehčuje, připomíná totiž i kapelníkovo dokonalé pochopení i těch nejnáročnějších skladeb a svrchovanou profesionalitu: „Na JAMU pravil významný dirigent (o skladbě Diagram), že by se to učil dirigovat tak měsíc. Když génius improvizace Brom, který neustále opakoval, že venku už čekají Helenka Vondráčková a Korn, ráno před natáčením uviděl partituru poprvé, pravil: ‚K..va, co to je?‘ No a nakonec bylo vše výborně natočeno ani ne za hodinu.“

Čtyřalbum 100 let není jediným cenným zvukovým dokumentem k nedožitým kulatinám. Souvisí s nimi i titul Karel Velebný – Sedm zastavení s Gustavem Bromem, věnovaný pochopitelně spolupráci dvou jazzových mistrů. Za symbolické navázání na kapelníkovo výročí pak lze považovat další oslavu kulatin, tentokrát šťastně dožitých. Trombonista a skladatel Mojmír Bártek, kmenový člen a autor původního Bromova orchestru, oslaví osmdesátiny koncertem 27. dubna v brněnském Sono Centru. Spolu se současným Rozhlasovým big bandem Gustava Broma a řadou hostů jako Hana Ulrychová či Laďa Kerndl, kteří jsou ostatně zastoupeni i na 4CD 100 let.