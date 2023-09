Violoncellová hvězda festivalu. Anastasia Kobekina vystoupila na zahajovacím koncertu Dvořákovy Prahy

Ve festivalové řadě Dvořák Collection tímto začal druhý rok provádění všech smyčcových kvartetů nelahozevského rodáka. Pavel Haas Quartet je kolektivním dramaturgem celého tříletého projektu. V letošním ročníku ještě vystoupí Sedláčkovo kvarteto s druhým smyčcovým kvartetem, Bennewitzovo kvarteto s pátým, Belcea Quartet s desátým „Slovanským“, Zemlinského kvarteto s devátým a uzavře Schumann Quartet s Dvořákovým osmým kvartetem.

Komorní řada žije k naší škodě ve stínu řady orchestrální, protože věhlasné orchestry k sobě přitahují většinu pozornosti, ale kvalitou může s orchestry směle soutěžit. Navíc je na každém koncertě přítomen skvělý host, například s Schumann Quartetem zahraje klarinetistka Sharon Kam a s Belcea Quartetem klavírista Bertrand Chamayou. Některé koncerty ještě nejsou vyprodané, hudbymilovná veřejnost má tedy velkou příležitost.

Radostná a precizní hra

Sobotní večer ovládl Pavel Haas Quartet svým typickým způsobem, vášnivou hrou plnou radosti a zároveň preciznosti. Sukova Meditace není prvoplánově líbivá skladba, a přesto je populární, a to rozhodně nikoli proto, že vznikla v roce 1914 jako „protiváha“ rakouské hymny, během války povinně zařazované na každý koncert.

Dvořákův jedenáctý kvartet předcházel kvartet zvaný Slovanský a následoval Americký. Což samozřejmě neznamená, že máme co dělat s nějakým přechodovým dílem, spíš je to definitivní a vědomé odstřižení Dvořáka od slovanského období. Dokončení tohoto kvartetu a dvanáctého „Amerického“ dělí celých 12 let, kdy se autor v komorní hudbě soustředil na jiné žánry. V téhle skladbě si Haasovci užívali (a publikum s nimi) především Dvořákovy melodie.

Vrcholem koncertu byl ne tak často prováděný Schubertův smyčcový kvintet, ve kterém vystoupila Anastasia Kobekina, která se ujala i role sólistky zahajovacího festivalového koncertu. Toto Schubertovo dílo je nesmírně ceněné muzikology a patří k vrcholům komorní hudby. Nicméně posluchačsky to není žádná tortura, naopak, hudebníci si vysloveně užívali, a strhli tak festivalové publikum, zjevně koncertně „nevycepované“, k potlesku mezi větami i závěrečným ovacím ve stoje.

Živému provedení díla, které soubor vydal v roce 2013 na CD a které bylo odměněno cenou časopisu Gramophone, se přes nesporné kvality nahrávky nic nevyrovná. Jakkoli dokonale technicky zaznamenaná a reprodukovaná hudba nikdy nenahradí koncert naživo, s publikem. V tom nás doufejme poučil covid.

Komorní řada je letos teprve na začátku a slibuje především skvělou posluchačskou příležitost konfrontovat špičkové světové soubory a připomenout si či seznámit se s Dvořákovým kvartetním dílem. Važme si takových příležitostí a využívejme je.