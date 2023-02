Jaká byla císařovna Sisi? Chytrá, sobecká a izolovaná, taková mě zajímá, režisérka Marie Kreutzerová

Lidovky.cz: Jaký máte jako Rakušanka vztah k Sisi? Ovlivnily ho ony slavné filmy z 50. let s Romy Schneider?

Vlastně ne, jako malá jsem se nesměla moc dívat na televizi, takže jsem ty filmy viděla až mnohem později. Ale samozřejmě jsem o nich věděla, znala jsem klišé, které o Sisi panují. Kdykoli zavítáte v Rakousku do nějakého obchodu se suvenýry, najdete tam obrázek Sisi. Ve svém filmu jsem se ovšem nesnažila tato klišé napravit. O to mi nešlo.

Moje Alžběta má prostě jen víc společného s ženou, o které jsem četla v různých biografiích. Samotnou mě překvapilo, že podle těch knih se Sisi ani v mládí moc nepodobala tomu zábavnému děvčeti s tváří Romy Schneider. V Korzetu vidíte mou interpretaci jejího charakteru. Jednu z možností, jaká mohla být. Máme její portréty, dokonce i pár fotografií, ale v jejím příběhu najdete spoustu prázdných stránek. Ty jsem zaplnila svou vlastní Alžbětou.