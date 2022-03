René, vězeň dokumentu. V pokročilé fázi časosběru je často problém odlišit autenticitu od pózy

René Plášil (* 1972) se stal protagonistou jednoho ze zásadních režisérčiných časosběrných projektů v roce 1989 jako mladý delikvent: to jej tehdy určovalo a výpověď nejprve televizního, posléze filmového výstupu byla neobyčejně silná.

Do vězení Plášila dostal v šestnácti letech vzdor vůči rodičům, odpor k vojenské škole, kam jej otec poslal, nepochybně i vlastní naivita. Nicméně film z roku 2008 byl především zdrcující obžalobou „nápravněvýchovného“ systému, který místo aby mladíka co nejdříve vrátil do běžného života, evidentně způsobil, že inteligentní, vnímavý a nijak zlý člověk strávil ve vězení s různými krátkými přestávkami velkou část svého dalšího života.