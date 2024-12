Nedávno jsme si odpustily, vzpomíná Kerndlová. Nad Zeťovou truchlí i další

„S Helčou jsem v posledních měsících trávila nějaký čas, během kterého jsme si vyřešily všechny křivdy z minulosti a obě jsme pocítily velkou úlevu a radost z toho, že mezi námi není ani špetka něčeho zlého, což jsme i obě nahlas vyslovily,“ uvedla Kerndlová s tím, že naposledy byla v kontaktu se Zeťovou v sobotu. „Nerozumím tomu, co se děje dnes,“ napsala Kerndlová.

„U této naší poslední společné fotky jsme se dohodly, že nejvýstižnější bude popisek ‚Pořád jsme to my, ale už nejsme takový krávy‘. Nezapomenu na to, co jsme si naposledy řekly, jak jsem ti zapínala šaty,“ dodala.

„Nezapomenu ani na to, co jsme prožily za dobu působení Black Milk, protože je to výrazná stopa mé kariéry. Mám tě ráda, vždycky budu. Mrzí mě to, utírám si slzy. Je mi to strašně líto,“ uvedla Kerndlová na Instagramu.

„Helena Zeťová, pro mě Helu... Člověk, se kterým jsem strávila šest let života, ještě společně s Terezou Kerndlovou. Nádherná ženská s valašskou tvrdou slupkou, pod kterou se skrývala ta nejkřehčí duše a velké srdce. Zpěvačka, milující hudbu každou buňkou svého těla a pro mě s nejlepší barvou hlasu v Česku. Jsem naprosto zničená zprávou o tvém odchodu, Helu. Celé rodině přeju sílu a vyjadřuju upřímnou soustrast. Tohle se nemělo stát,“ okomentovala emotivně zpěvaččin odchod její další pěvecká kolegyně z Black Milk, Tereza Černochová.

Soustrast vyjádřily i další osobnosti. „Nemám slov. Je to nepopsatelná a tragická ztráta mladého lidského života, kamarádky a geniální zpěvačky, které jsem napsal jedny z mých nejlepších písní, protože mi její hlas byl vždy tou největší inspirací. Smutek mi svírá hrdlo,“ citoval Blesk.cz hudebního skladatele, herce a zpěváka Ondřeje Brzobohatého. Před čtyřmi lety se podílel na poslední desce Zeťové Consequences.

„Je mi to hluboce líto, měl jsem ji rád jako zpěvačku i člověka, v tuto chvíli mi chybí slova, toužil jsem si s ní zazpívat, nechci té zprávě uvěřit. Budiž jí země lehká a ať se dostane k andělům,“ reagoval zpěvák Ondřej Ruml.

Vyjádřili se také například zpěváci Michal David a Pavel Callta. „Nesmírná lítost nevystihuje to, co cítím. Odešla talentovaná žena, se kterou jsem měl čest spolupracovat. Myslím na její rodinu a velkou ztrátu pro nás všechny,“ uvedl David. „Achjo. Úžasná a hodná holka, neuvěřitelná zpěvačka, bude nám tady všem chybět. Upřímnou soustrast celé rodině,“ prohlásil Callta.

„R.i.p. Moc smutné,“ napsala na sítích také například herečka Dagmar Havlová.