Vypůjčená kniha se vrátila do knihovny v Helsinkách po 84 letech

Vypůjčenou knihu někdo vrátil do knihovny v Helsinkách se zpožděním 84 let. Výtisk finského překladu románu The Refugees (Uprchlíci) od Arthura Conana Doylea, vydání z roku 1925, je v tak dobrém stavu, že jej knihovna Oodi v centru finské metropole může opět nabízet veřejnosti, informovala agentura AFP.