Divadlo Letí nabízí intelektuálně ambiciózní text. Únavné finále inscenace zachraňují hlavně herci

Zkušený dramatik i režisér, který má za sebou úspěšnou kariéru (HaDivadlo, Pražské komorní divadlo, nyní Divadlo Na zábradlí), nabízí. Pouští se v něm do tématu autorství jako projekce vlastních zkušeností do uměleckého díla, zpětného působení již vytvořeného na píšící subjekt i dalších komplikací, s originální tvorbou souvisejících. Jařab samotný v programovém letáku upřesňuje, že hra je „o nejistotě subjektu a objektu. O tom, kdo je autor, jak manipuluje s realitou a jak se skrývá do různých objektů, a přitom je to subjekt.“

Jevištní realizace začíná Autorovým (Tomáš Petřík) monologem, naznačujícím únavu tvořivého padesátníka (proslulý syndrom vyhoření). Při úvahách o začátku i konci díla (konec ovšem může být začátkem dalšího) předestírá základní situaci své prozaické novinky v poloze „hrdiny“ ve spacáku pod hvězdným nebem. Z toho se pak odvíjejí úvahy, v jakém věku je vlastně ještě únosné trávit noc v této ochraně před chladem v přírodě.

Výčitky a zeleninový salát

Téma se pak opakuje i v dalších zákrutech inscenace. Na jevišti se objeví spisovatelův kolega (Michal Bednář), kterému dal Autor svůj text přečíst, v interakci herců dochází k nejživější části produkce. Intelektuální úvahy jsou vyvažovány humorem, mezi herci to sympaticky jiskří. Další výjev pak zobrazuje kolegovu návštěvu, ten do Autorova příbytku přivede svou partnerku (Elen Trčková), která v hostiteli poznává svého otce, jenž před patnácti lety matku i ji opustil, a zahrne ho přívalem výčitek.

DIVADLO LETÍ – DAVID JAŘAB: AUTOR Režie: Marián Amsler Dramaturgie: Marie Špalová Hudba: Katarzia Výprava: Vojtěch Hanyš Světová premiéra 5. 10. 2022 (psáno z předpremiéry 3. 10.)

Komplikovanost úvah, kdo je inspirací pro hlavní postavy Autorovy knihy (dochází i na variantu divadelní hra), zmírňuje „reálná“ večeře, kdy protagonisté u prostřeného stolu se slavnostním svícnem konzumují zeleninový salát (a zvláště Michal Bednář či lépe řečeno jím ztvárňovaná postava je výrazně při chuti).

Většina promluv se však neodehrává u stolu v popředí, ale na lehce vyvýšené, aktéry ovládané „točně“, simulující torzo salonku či pokojíčku. Objekt se vyznačuje modrým laděním, jednu stranu zvnějšku pokrývá rukopis. Inscenaci obohacují také dva songy z dílny slovenské komponistky a zpěvačky, která si říká Katarzia (nedávno i herecky participující na Hřebejkově televizní minisérii Pozadí událostí). První píseň prezentuje Bednář v „erbovním“ spacáku, ovšem ve vertikální poloze, druhý interpretuje Trčková v úmyslně nešikovně nasazené ryšavé paruce.

Tato barva ostatně v inscenaci funguje i u deformací mužských tváří, snad abychom rozlišili subjekt a objekt, tedy postavy jednající a postavy z připravovaného Autorova díla. Tomáš Petřík i Michal Bednář si totiž v některých výstupech připevní na tvář pomocí gumičky ryšavé kníry, které „zruší“ jejich přirozený šarm.

Při všech výstřednostech jde dosud stále o divácký zážitek, který nenudí, k nejhoršímu se teprve schyluje. Komplikovaný monolog, který se vrací k úvahám z úvodu produkce, prezentuje Tomáš Petřík sice s úctyhodným nasazením i příkladnou dikcí, říká ho ovšem do mikrofonu, který vytváří echo, navíc je zvuk obohacen hudebním backgroundem. Kdyby byl čas si tirádu pomalu přečíst, jistě by se v ní daly nalézt podnětné myšlenky, ale při jevištní prezentaci působí agresivně a úmorně.

Korunu všemu nasadí stroboskopické třeštění, při němž vtrhne v jakoby dospělém kostýmu Elen Trčková (dříve připomínala spíš diblíka), Autora spoutá rudým obinadlem do kozelce, a v jejím monologu vyhřeznou v textu již předtím se objevující traumata genderová a také ta, související se vztahem rodičů a dětí. Do závěrečného stmívání zazpívá ze záznamu i Katarzia.

Přestože únavné finále nasadilo divácké trpělivosti vysokou laťku, herci v tomto zatěžkaném opusu podali statečné výkony a obstáli.