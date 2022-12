Zemřel herec Ladislav Trojan, známý rolí v seriálu Tři chlapi v chalupě

„Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan,“ napsali synové na sociální síti.

Ladislav Trojan se narodil v Praze, už v dětství hrál ochotnické divadlo, věnoval se i baletu. Po vystudování DAMU získal angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, kde začínal rolemi milovníků, brzy se ale prosadil i jako představitel komediálních rolí.

„Balet byla spíš taková úlitba, abych se vyhnul vojně. Od doby, kdy jsem v tercii na gymnáziu vstoupil na ochotnická divadelní prkna, jsem měl herectví moc rád. Nevzpomínám si, že bych někdy zalitoval, že jsem se na něj dal. Možná mamince se to nezdálo, ale jak bych mohl být inženýrem, když existoval pro mne tak neuchopitelný předmět, jako byla deskriptivní geometrie,“ řekl v před lety v rozhovoru pro iDNES.cz

Po sedmi letech přešel do Městských divadel pražských, kde setrval až do odchodu do penze. Po opuštění stálého angažmá pak hostoval na několika scénách. Představil se i v zájezdových představeních, například s Květou Fialovou a Petrem Nárožným v komedii Tři na lavičce.

Filmografie Ladislava Trojana zahrnuje více než sto položek, častěji než ve filmu točil pro televizi, hlavní role ho ale míjely. Často se objevoval také v pohádkách, mezi nejznámější patří Koloběžka první, O statečném kováři, Princ a Večernice nebo Nesmrtelná teta.

Divákům se zapsal do povědomí v populárním seriálu Jaroslava Dietla a Jiřího Hubače z šedesátých let Tři chlapi v chalupě, v němž s Lubomírem Lipským a Janem Skopečkem ztělesnili svéráznou rodinu Potůčkových, která hospodařila bez žen. Celkem vzniklo osmnáct dílů, dochovaly se jen čtyři. Kromě Dietla a Hubače na seriálu pracoval také František Filip, Josef Barchánek nebo Ilja Prachař. Seriál vypráví o životě tří mužů, dědy, otce a syna, z generace Potůčků, kteří pohromadě žijí v jedné chalupě na vesnici.

Na otázku, na kterou svou roli nikdy nezapomene, odpovídal: „To je moc těžká otázka. Nevedu si deník, tak si dnes už ani všechny své role nepamatuji. Tedy ty výrazné samozřejmě ano, ale neodvážím se vypíchnout jen jednu. Měl jsem je prostě rád všechny. Dnes už jich tolik není. S věkem pochopitelně příležitostí ubývá, ale mně to nijak zvlášť nevadí. Jsem totiž moc rád doma.“

Naposledy se Ladislav Trojan objevil na filmovém plátně v roce 2018 ve filmu Vlastníci režiséra Jiřího Havelka. Před tím si zahrál ještě ve filmu Chvilky Beáty Parkanové nebo seriálu v režii Jana Hřebejka Místo zločinu Plzeň.

Malé děti znají Ladislava Trojana z Kouzelné školky, kterou v letech 2011 až 2018 moderoval jako děda Láďa.