Role Hany Brejchové: kde všude zazářila nejslavnější česká plavovláska?

Svým hereckým výkonem všem učarovala, přesto natočila jen hrstku filmů a celý život zůstala ve stínu své starší sestry Jany. Největší úspěchy nejslavnější české plavovlásky Hany Brejchové, jež zemřela ve věku 77 let, se datují do 60. letech minulého století, do období tzv. československé nové vlny.