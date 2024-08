Zemřel Horst Lettenmayer. Jeho oči jsou v titulcích seriálu Místo činu již 54 let

Od začátku nejoblíbenější a také nejdéle vysílané krimisérie v německy mluvících zemích (1970–) se Lettenmayerovy oči každou neděli ve 20.15 dívají na diváky úzkou štěrbinou mezi dvěma grafickými poli. Pak jsou v titulcích vidět hercovy nohy, jak utíkají po lesklém asfaltu. Vše za dramatické hudby Klause Doldingera, jak píše portál Der Bild.

Horst Lettenmayer dostal za svou roli v roce 1970 pouhých 400 německých marek, aniž by tušil, že titulky v Německu získají kultovní status a budou se používat desítky dalších let. „Nebyla na to žádná smlouva, nic,“ vysvětlil Lettenmayer v jednom z rozhovorů před několika lety. Také proto se nikdy nedočkal žádných tantiemů. Nikoho by tehdy nenapadlo, že seriál bude tak úspěšný.

Jeho dcera uvedla, že Lettenmayer se s touto křivdou vyrovnal a plně se soustředil na činnost ve své osvětlovací společnosti. „Ať dělal cokoli, vždycky to bylo na 1 000 procent, nic nebylo napůl, i když jen vařil marmeládu,“ dodala.

Podle jejích slov Lettenmayer pracoval i v den své smrti ve své firmě jako obvykle. Její vedení už dvaatřicetiletá žena před lety převzala, i když stále s aktivním otcem po boku jako majitelem.

Jako mladý se Lettenmayer pokoušel prorazit jako herec. V roce 1970, kdy vznikl první díl krimisérie, se mu podařilo uspět v konkurzu na úvodní titulky. Jeho oči se natáčely ve studiu, utíkal před kamerou na letišti Mnichov-Riem.

Jako útěchu za ušlý zisk později nabídli tvůrci seriálu Lettenmayerovi si v něm také zahrát. V roce 1989 získal malou roli odborového funkcionáře, který zpronevěřil peníze z pokladny, ve třetí epizodě dvacáté série s názvem Dobročinná sbírka z roku 1989. Jeho rolička však byla poměrně epizodní – skončil mrtvý v nákladním autě.

Ani jeho herecká kariéra se poté příliš nerozběhla, a proto se absolvent elektrotechniky plně soustředil na svou osvětlovací firmu. „Náhodou dostal zakázku a tak se firmě začal věnovat naplno, a tak už to zůstalo,“ vysvětlila jeho dcera podle Bildu.

Německý seriál Místo činu (Tatort) letos pokračuje již svou 55 sérií, zatím poslední odvysílaná letošní epizoda nese název Poslední výlet na Schauinsland.