Líbila se vám Hra na oliheň? Můžete se zúčastnit chystané reality show

Desetidílná série s názvem „Squid game: The Challenge“ (Hra na oliheň: Výzva) se začne natáčet v roce 2023 a do výběrového řízení do soutěže s „největší jednorázovou výhrou v historii reality show“ se může přihlásit každý člověk starší 21 let, který mluví anglicky.

„Soutěžící budou procházet hrami inspirovanými původním seriálem společně s několika novými překvapeními. Jejich povahy, strategie a spojenectví mezi nimi projdou zkouškami,“ stojí v prohlášení společnosti Netflix.

Tvůrci už spustili přihlašování přes speciální stránku. Jediným dosavadním požadavkem je znalost angličtiny. „Sázky jsou vysoké, ale to nejhorší, co se vám v této hře stane, je, že odejdete s prázdnýma rukama,“ stojí zde mimo jiné.

Původní jihokorejský dramatický seriál totiž sleduje příběh hluboce zadlužených lidí, kteří mezi sebou soutěží v dětských hrách o ohromnou finanční cenu. Pokud jsou ze soutěže vyřazeni, zemřou.

Hra na oliheň se nadále drží na prvním místě žebříčku popularity Netflixu. V prvních osmadvaceti dnech od odvysílání úvodního dílu seriál vidělo 111 milionů lidí. Netflix již dříve tento týden oznámil, že chystá druhou řadu.

Internetový gigant nyní čelí tlaku konkurenčních streamovacích společností. V dubnu oznámil, že zaznamenal pokles v počtu odběratelů a předpověděl, že tento trend bude nějakou dobu pokračovat. Tyto faktory společně s odchodem Netflixu z Ruska způsobily pokles hodnoty společnosti na trhu o 50 miliard dolarů (asi 1,12 bilionu korun).