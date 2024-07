Seasick Steve ukazuje, co všechno v něm je. Nové album je nadstylovější, než jsme zvyklí

Na našich pódiích, a nejen na nich, proslul Seasick Steve (* 1951) jako syrový bluesman, který převzal od svých starých vzorů z jihu Spojených států jednoduchý přímočarý styl, příběhové texty a dosti bizarní způsob vystupování.

Už jen proto, že hraje na vlastnoručně vyrobené či upravené nástroje, jako je elektrická kytara s pouhými třemi strunami, kytara, jejíž tělo je z části kola automobilu, nebo takzvaný cigar box, tedy třístrunná kytara, jejíž tělo supluje krabice od doutníků, což je autentický instrument, s nímž začínala už před více než sto lety řada slavných černých bluesmanů.

Mezi písničkami vypráví obvykle Seasick Steve údajné příběhy ze svého života, které jsou plné tulácké i pijácké romantiky.

Když se v roce 2006 Seasick Steve víceméně souhrou náhod, po vystoupení v televizní show Joolse Hollanda, stal slavným, začal vyprávět svůj údajný životní příběh o hledání bluesové pravdy, o cestování na nápravách dobytčáků, o příležitostné práci sezonního zemědělského dělníka na Jihu.

Postupem času se ukázalo, že to všechno byla, a dodnes je, jen role, ale dobře vymyšlená.

Nostalgie bez mentorování

Seasick Steve, vlastním jménem Steven Gene Leach-Wold, si zvolil pseudonym po vzoru bluesového klasika Homesicka Jamese, inspirován skutečnou mořskou nemocí, kterou měl při výletní cestě po Skandinávii, ve které teď už desítky let žije.

Mládí měl asi skutečně komplikované a zdá se, že koncem 60. let se pohyboval po centru vší hippie kultury v San Francisku. Postupně se stal profesionálním muzikantem, který měl ovšem s blues pramálo společného, a hrál v kapele, která se vezla na módní vlně mixu indické a západní hudby.

Posléze se přestěhoval do Francie, kde pracoval v nahrávacích studiích jako hudebník i producent, byl dokonce členem disko kapely, a po přestěhování do Skandinávie pracoval i ve vlastním studiu.

Když se zjevil v roli „autentického potulného bluesmana“ Seasicka Stevea, měl všemožné hudební styly vysloveně v paži, ale dokázal „nadbytečné schopnosti“ odhodit a zjevně sofistikovanou formou svůj styl zjednodušit a učinit hrubým až do míry naprosté přirozenosti.

Tohle všechno samozřejmě člověk nemusí vědět a může vnímat nové Steveovo album A Trip a Stumble a Fall Down on Your Knees jen samo o sobě. Ale pokud protagonistovu historii a jeho předchozí nahrávky či koncertní vystoupení známe (což je u nás případ tisíců lidí, protože Seasick Steve byl opakovaně jednou z hvězd Colours of Ostrava), novinku oceníme dvojnásob.

Seasick Steve: A Trip a Stumble a Fall Down on Your Knees SO Recordings 2024

Je totiž evidentním výsledkem umělcova mnohaletého muzikantství, nikoli insitního charakteru, a přitom nepopírá to, čím se Seasick Steve proslavil.

Vidíme to už na první písni Move to the Country, která začíná tradičně na jedné syrové figuře kytary, jednoduché rytmické stopě a vyhrávce varhan, ale po dvou minutách se zlomí a přeroste ve westernový song s pedálovou steel kytarou.

Podobně Steve pracuje i na dalších místech alba, když základní strukturu obtáčí prvky z jiných stylů, ať je to country (Internet Cowboys), docela ostrý funk (Funky Music), jazzbluesová balada (San Francisco Sound ’67), gospel (Cryin‘ Out Loud) nebo folk (Elisabeth).

Z nahrávek přitom ale nečiší urputná snaha ukázat, co všechno Seasick Steve dovede, album rozhodně není žádným vzorkovníkem stylů.

Protagonista si jen jejich postupy zcela přirozeně bere jako výrazové prvky k vlastnímu sdělení, jehož podstatou zjevně je vzpomínání na staré časy (právě třeba San Francisco Sound ’67 v tomto ohledu působí nesmírně autenticky) a naštěstí nikterak mentorující polemika s „výdobytky“ současné doby, ať jsou to komunikační technologie (Internet Cowboys) nebo fast foody (Soul Food).

Je takřka jisté, že svůj styl vystupování ani po tomto albu Seasick Steve nezmění, stále bude nejspíš hrát v duu pouze s bubeníkem Danem Magnussonem. Tak ho lidé chtějí a tak je samozřejmě koncertně nejsilnější.

Ale aktuální album nám z celé jeho diskografie bezesporu nejvíc ukazuje, jaké doposud utajované schopnosti má. Což je velmi milé zjištění.